ترامب يعزم مرافقيه على أكلة برغر بـ 200 دولار

دفع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب 200 دولار ثمنا لوجبة سريعة في جزيرة لونغ آيلاند، بعد مشاركته في تكريم ذكرى الشرطي الأمريكي جوناثان ديلر الذي توفي أثناء أداء خدمته.

وأثناء توجهه إلى طائرته الخاصة في طريق العودة إلى فلوريدا، سافر ترامب وموظفو حملته الانتخابية غربا، من موقع ساوث تشابل حيث تقع دار الجنازة إلى موقع مطعم "All American Drive-In" الشهير، حسبما نشر كبير مستشاري ترامب، دانييل سكافينو جونيور على "فيسبوك".

وكشف ريتشارد فولتاجيو، مدير المطعم لصحيفة "The Washington Post"، عن طلبية ترامب والوفد المرافق له التي كلفته 200 دولار، وهي: 18 "دبل دبل" تشيز برغر، 10 نقانق، قطعتين همبرغر ربع باوندر مع الجبن، 20 بطاطا مقلية، 10 حلقات بصل.

وافتتح المطعم الشهير محليا عام 1963، وهو معروف بأطعمته الدهنية وأسعاره الرخيصة، وظلت الأسعار منخفضة بشكل ملحوظ رغم تقلبات أسعار المواد الغذائية.

وفي الوقت الحاضر، تبلغ تكلفة البرغر والبطاطس المقلية عنده، التي غالبا ما يتم الترويج لها على أنها الأفضل في الجزيرة، 7 دولارات فقط.

وقال جوزيف سالادينو، المشرف على بلدة أويستر باي، إنه لم يكن من المتوقع أن يتوقف فريق ترامب في المطعم. مضيفا: "لماذا يرغب أي شخص بالتوقف عندنا؟ لأن مطعم All American لديه من بين ألذ أنواع البرغر التي يمكنك العثور عليها في أي مكان في أمريكا".

وهذه بالتأكيد ليست المرة الأولى التي يظهر فيها ترامب حبا للوجبات السريعة، ويُزعم أن ولعه نابع من خوفه أن يتم تسميمه، لذلك يفضل الوجبات السريعة التي تجهز دون أن تعرف لمن ستذهب في الحقيقة.

وتفاخر ترامب في عام 2020 بأن بطاطس "ماكدونالدز" المقلية هي سر شعر رأسه الفريد من نوعه، وقبل عام من ذلك، جعل البيت الأبيض يطلب وجبات من "ماكدونالدز" خلال حفل كبير للترحيب بالبطل الوطني لكرة القدم الجامعية لعام 2018 كليمسون تايجرز.

