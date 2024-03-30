لص يسرق 63 مليون دولار من العملات المشفرة ثم يعيدها مجاناً

عانى قطاع العملات المشفرة من واحدة من أكبر الحوادث الأمنية هذا العام بعد أن قام أحد المتسللين بسرقة 63 مليون دولار من لعبة تعتمد على تقنية سلاسل الكتل - blockchain.

وأكدت لعبة Munchables الحادثة في منشور على موقع X يوم الأربعاء وقالت إنها ستحاول وقف المعاملات. أشار متخصصو بلوكتشين PeckShield إلى أن المتسلل سرق 17400 من عملات إيثر - تبلغ قيمتها حوالي 63 مليون دولار بالأسعار الحالية. وقد دعمت البيانات العامة حول معاملات العملات المشفرة هذا التقدير.

ومع ذلك، يبدو أن المستغل قد غير رأيه، وأعاد الأموال بالكامل في وقت لاحق من نفس اليوم، وفقاً لبيانات بلوكتشين. أعلن Munchables أن "جميع أموال المستخدمين آمنة"، في منشور على X في حوالي الساعة 2:30 مساءً بتوقيت سنغافورة، مضيفاً في منشور منفصل أن المتسلل لم يصر على أي شروط، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية Business".



تم بناء Munchables على Blast، وهو ما يسمى بالطبقة الثانية التي تعد بمعاملات أكثر كفاءة من سلاسل الكتل القائمة بالإضافة إلى نقاط الولاء المشابهة لشركات الطيران.

أشاد مؤسس Blast، Tieshun Roquerre، والذي يستخدم الإسم المستعار Pacman، بـ "الدعم المذهل" المطلوب لتأمين أموال Munchables بعد استغلال اليوم، في منشور على X. وأضاف أن "مطور Munchables السابق اختار إعادة جميع الأموال في النهاية دون الحاجة إلى أي فدية".

أثار الحادث الأمني موجة من التكهنات التي لا أساس لها بأن اللوم يقع على مطور مارق أو حتى قراصنة كوريين شماليين.

وصل عدد عمليات اختراق منصات العملات المشفرة المرتبطة بكوريا الشمالية إلى مستوى قياسي في عام 2023، على الرغم من أن المبلغ الفعلي للأموال المسروقة - ما يزيد قليلاً عن مليار دولار - انخفض بنسبة 40% تقريباً، بناءً على بيانات من مباحث بلوكتشين تشيناليسيس إنك.

قامت مجموعة Lazarus Group، وهي وحدة قرصنة كورية شمالية، بسرقة حوالي 600 مليون دولار من سلسلة الكتل التي تدعم لعبة Axie Infinity، التي كانت ذات يوم واحدة من أكثر الألعاب شعبية في هذا القطاع.

كلفت الاستغلالات الأمنية صناعة الأصول الرقمية بشكل عام حوالي 1.8 مليار دولار في العام الماضي، بانخفاض حوالي 50% عن عام 2022، وفقاً لـ Immunefi، وهي منصة تقدم مكافآت للباحثين الذين يكتشفون العيوب الأمنية في برامج العملات المشفرة.