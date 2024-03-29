كوريا الجنوبية تُطلق قطاراً فائق السرعة لزيادة المواليد!

تُطلق كوريا الجنوبية خدمة قطار فائق السرعة من شأنها تقليل وقت السفر بين وسط سيول وضواحيها؛ وهو مشروع يأمل المسؤولون في أن يشجِّع مزيداً من الشباب على التفكير في منازل خارج المدينة، والبدء بإنجاب أطفال.

وأكدت وكالة «رويترز» أنّ معدلات الخصوبة في كوريا الجنوبية هي الأدنى عالمياً، وعادةً ما يقول الشباب إنّ الأسباب الرئيسية لعدم الزواج وتكوين أسرة هي الوقت الطويل التي تستغرقه التنقّلات، والمنازل باهظة التكلفة والضيّقة في منطقة سيول الكبرى التي يسكنها نحو نصف السكان.

ويقلّ معدّل المواليد في سيول حتى عن متوسّطه على مستوى البلاد، وقد سعت الحكومة إلى زيادة عدد المواليد الجدد عبر تقديم إعانات، لكنها لم تُحقّق نجاحاً يُذكر.

والآن، يعلّق المسؤولون الآمال على مشروع «غريت ترين إكسبريس»، وهو مشروع قطار سريع تحت الأرض بقيمة 134 تريليون وون (99.5 مليار دولار)، وسيوفر بحلول عام 2035، ستة خطوط تربط سيول بمناطق عدّة خارجها.

وافتتح الرئيس يون سوك يول جزءاً من الخطّ الأول، سيختصر وقت التنقّل من مدينة سوسيو في العاصمة إلى مدينة دونغتان التابعة لها إلى 19 دقيقة، من 80 دقيقة الآن بالحافلة.

وقال إنّ مدّة التنقّل الأقصر «ستُمكّن الناس من تمضية مزيد من الوقت مع أُسرهم في الصباح والمساء».

وأفاد المسؤولون بأنه بمجرّد تشغيل الخطّ بكامل طاقته، سيكون «غريت ترين إكسبريس» واحداً من أسرع أنظمة قطارات الأنفاق في العالم، لأنّ القطارات ستسير بسرعة تصل إلى 180 كيلومتراً في الساعة.

بالمقابل، يقول محلّلون إنّ المشروع قد يسهم في تراجع أهمية المناطق الريفية في كوريا الجنوبية بجذب مزيد من الناس إلى العاصمة المكتظَّة.