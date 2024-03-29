مقاطعة اسبانية تقرر فرض رسوم على "الجلوس في الظلّ"

رغم أن الجلوس في الظلّ لم يكلف صاحبه يوماً أي مبلغ، لأن الظلّ ( أو الفيّ بلهجة بلاد الشام ) هو ملكية عامة كالشمس والهواء، حتى أن اغنية للفنان اللبناني زياد الرحباني كانت تقول "تعي نقعد بالفيّ مش لحدا هالفيّْ"، لكن يبدو أن حكومة الأندلس الإقليمية، لها رأي آخر.

فقد أصدرت منطقة إسبانية قانونا مثيرا للجدل، يمنح أصحاب المطاعم إمكانية فرض رسوم إضافية قانونية على ضيوفهم الذين يجلسون في الظل.

وقررت حكومة الأندلس الإقليمية، التي تعد من أكثر المقاطعات حرارة في البلاد، منح المطاعم سلطة تحديد "أسعار مختلفة" للطاولات، اعتمادا على مكان تواجدها، سواء كانت في الشمس أو في الظل، وفق ما أوردت "ديلي البريطانية".

وقال روبن سانشيز، المتحدث باسم جمعية المستهلكين، إن المطاعم أصبح بإمكانها فرض رسوم إضافية على الوجبات المقدمة في الأماكن المظللة، طالما تم إبلاغ العملاء مسبقا بذلك.

وبموجب القرار، فإن أي تغييرات في السعر يجب أن تكون "مرئية"، حيث إن إخبار العميل شفهيا "لن يكون كافيا".

وتسجل الأندلس، الواقعة في جنوب إسبانيا، في كثير من الأحيان درجات حرارة شديدة في جميع أنحاء المنطقة.

واحترق أكثر من 100 ألف هكتار من الأراضي في إسبانيا في 2023 بسبب الحرارة.

يشار إلى أن إسبانيا التي تعد 75% من أراضيها مهددة حاليا بالتصحر، بحسب الأمم المتحدة، هي الأكثر عرضة للتهديد من جراء ظاهرة التغير المناخي بين كل دول أوروبا الغربية.