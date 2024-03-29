لماذا غاب ويليام عن فيديو إعلان كيت إصابتها بالسرطان؟

كشف مصدر مؤخراً عن سبب عدم وجود الأمير البريطاني ويليام، إلى جانب زوجته كيت ميدلتون، في فيديو إعلانها عن تشخيص إصابتها بالسرطان.

جلست كيت على مقعد في قلعة وندسور، وظهرت وحيدةً وهي تخبر العالم بأنها تخضع للعلاج الكيميائي الوقائي، وفقاً لصحيفة «إندبندنت».

وبينما تساءل الكثيرون عن سبب عدم ظهور الأمير ويليام في الفيديو العاطفي، قال مصدر في القصر لمجلة «بيبول»: «إنها رسالة من الأميرة حول صحتها، وأرادت إيصال الرسالة بنفسها، وبطريقة شخصية».

مع ذلك، أشارت كيت إلى زوجها في الخطاب الذي استمر دقيقتين، حيث قالت: «أنا وويليام نبذل كل ما في وسعنا لمعالجة هذا الأمر وإدارته بشكل خاص من أجل عائلتنا».

وقال المصدر المطلع إن أمير ويلز كان «يدعمها طوال الوقت»، مضيفاً: «ويليام فخور للغاية بزوجته للشجاعة والقوة اللتين أظهرتهما ليس فقط هذا الأسبوع، لكن منذ الجراحة التي أجريت لها في يناير