مدير جديد للمتحف البريطاني بعد فضيحة السرقة

أعلن المتحف البريطاني (بريتش ميوزيم) أنه عيّن نيكولاس كولينان مديراً جديداً له، خلفاً لهارتفيغ فيشر الذي استقال بعد موجة سرقات طالت الموقع.

واستقال فيشر من منصبه في أغسطس العام الماضي، بعيد الإعلان عن العثور على آلاف القطع الأثرية من مجموعة المتحف «مفقودة أو مسروقة أو تالفة».

ويتولى حالياً إدارة المتحف - الذي من المقرر أن يخضع لعملية إعادة تطوير كبيرة - مارك جونز، لمرحلة مؤقتة.

وتأسس «بريتش ميوزيم» في عام 1753، وهو من أشهر المتاحف في العالم، ويضم نحو ثمانية ملايين قطعة. ولكن على غرار ما حصل في متاحف غربية كثيرة، تعرّض المتحف البريطاني لضغوط في السنوات الأخيرة على خلفية دعوات لإعادة قطع حُصل عليها خلال عصر الإمبراطورية البريطانية، من أشهرها رخاميات البارثينون اليونانية. وقد دفع الكشف عن القطع المفقودة والمسروقة والتالفة، العام الماضي، إلى إجراء تحقيق من الشرطة وفصل أحد الموظفين.