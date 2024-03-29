«بوطبيلة».. فرحة للأطفال في رمضان

يحظى «بوطبيلة» أو ما يعرف في الدول العربية بـ«المسحراتي»، بمحبة الجميع، ويعد حضوره من المظاهر الأساسية في شهر رمضان.

ومن المظاهر المميزة التي يحرص مهرجان «بين الغاف» على إظهارها للجيل الجديد والأطفال، «بوطبيلة» الذي يجوب المكان ويتبعه الأطفال مرددين خلفه بكل فرح: «قوم اصحَ يا نايم.. قوم وحّد ربك الدايم.. قوم اصحَ يا نايم.. قوم واذكر ربك الدايم»، في أجواء لافتة من البهجة والتفاعل مع هذه المبادرة التراثية والاجتماعية، الهادفة إلى ربط الجيل الجديد بأجواء وتفاصيل الشهر الفضيل التي كانت تشتهر بها الإمارات، وتراجعت مع الوقت وتغير نمط الحياة.