اختبار يكشف أمراضاً عصبية حركية قبل ظهور أعراضها

لقي اختبار مبشر يكشف علامات الإصابة بالأمراض العصبية الحركية قبل ظهور أعراضها على المريض، ترحيباً كبيراً وإشادة من جانب العلماء الذين قاموا بتطويره. وأفادت وكالة أنباء «بي إيه ميديا» البريطانية، بأن الأداة المعروفة باسم «غلاف تي دي بي-43»، قادرة على اكتشاف بروتينات الخلايا التالفة في عينات أنسجة المخ.

وقال الباحثون، إن هذه البروتينات تعد مؤشرات، أو مؤشرات حيوية، على الإصابة بالأمراض العصبية الحركية التي يمكن رصدها والتعرّف إليها، قبل أن تبدأ الخلايا في التلف والأعراض في الظهور.

وأوضح الباحثون أن اكتشاف الحالة في مراحلها الأولى، فتح الباب أمام الحصول على علاجات أكثر فاعلية. من جانبها قالت الدكتورة هولي سبنس، من جامعة أبردين: «إن نتائجنا من شأنها المساعدة في التشخيص المبكر والتدخل قبل ظهور أعراض الأمراض العصبية الحركية».