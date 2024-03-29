شباب دبي مبدعون في «فن صندوق الملابس»

لوحات فنية قدمها أبناء دبي من شابات وشباب موهوبين على صناديق التبرع بالملابس في مهرجان «بين الغاف» بنسخته الرمضانية هذا العام، حيث قاموا برسم لوحات بأبرز معالم دبي وفرجانها على الحاويات، ضمن مبادرة «فن صندوق الملابس» التي أطلقتها دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، بالتعاون مع فرجان دبي في مهرجان بين الغاف، الذي يقام في حديقة وغابات مشرف بدبي.

وأشارت مجموعة من الشباب الموهوبين الذين شاركوا في هذه المبادرة خلال لقائهم مع «الإمارات اليوم»، إلى سعادتهم بالمشاركة في تزيين صناديق التبرع بالملابس التي قامت بتوفيرها دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، وتم العمل عليها في المهرجان من خلال الرسم الحي أمام الزوار، ليجمعوا بذلك أعمالهم الإبداعية في رسالة إنسانية تحمل قيم العطاء والإنسانية التي تترسخ لدى أبناء المجتمع الإماراتي.

«معالم الفرجان»

تضمنت المشاركات مجموعة مميزة من الأعمال الفنية التي عمل عليها فنانون شباب طوال فترة المهرجان، ليصنعوا بها لوحات فنية سيتم توزيعها في مناطق سكنية مختلفة، حيث قامت موزة السويدي بالرسم على الحاوية المخصصة لمنطقة ند الشبا، وزينتها بلوحات للخيول في عمل فني مشترك تعاونت من خلاله مع زميلاتها حصة الفلاسي ومريم الخنصوري، ليبرزن من خلالها معالم ند الشبا، بينما قامت كل من شما آل علي، وميثاء الحمادي برسم لوحات خاصة لمنطقة الطوار على حاويتين، إحداهما تحوي لوحة بأبرز معالم الطوار الحديثة، تشمل المقاهي والمطاعم الشهيرة وأبرز المعالم كمطار دبي الدولي، والأخرى تحتوي على لوحة لجلسات شعبية ذات تصميم تقليدي.

«تفاعل إيجابي»

أشارت فريدة اللنجاوي التي شاركت بالرسم على الحاوية المخصصة لفريج جميرا، باستمتاعها بالعمل في هذه المبادرة التي جسدت روح التعاون والعطاء التي يحرص عليها أبناء المجتمع الإماراتي، منوهة بالتفاعل الكبير الذي شهدته خلال مشاركتها في المهرجان، لاسيما من خلال العمل والرسم الحي الذي لقي تفاعلاً إيجابياً من الجمهور، الأمر الذي يعزز قيم العطاء لدى الفنانين، ورسالتهم في دعم الفعاليات والمبادرات الخيرية والإنسانية، لاسيما في شهر رمضان، بينما أشارت مهسا الطاهري خلال مشاركتها في المبادرة إلى الدور الكبير الذي يلعبه الفن والفنانون في ترك أثر إيجابي لدى المجتمع، ودعم الرسائل الإنسانية، لاسيما خلال عملها مدربةً في مجال العلاج بالفن، إذ أشارت إلى أهمية الفن في التعبير عن الذات ونشر الرسائل الإيجابية لدى أفراد المجتمع من مختلف الأعمار، وأضافت: «نسعى من خلال هذه المبادرة إلى إضافة لمساتنا الفنية على حاويات الملابس، بالتعبير عن كل فريج من خلال الرسم»

طريقة مبتكرة

وأشار مدير إدارة شؤون الزكاة والصدقات بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، عبدالله الخبي لـ«الإمارات اليوم» إلى حرص الدائرة على إشراك أفراد المجتمع في المبادرات الإنسانية والمجتمعية، مشيراً إلى الإقبال اللافت الذي شهدته المبادرة عند إطلاقها في نسختها الأولى السنة الماضية، وتم العمل على زيادتها هذا العام وبطريقة مبتكرة، لتضم أكثر من 10 صناديق.

فكرة جديدة

وأكد رئيس قسم تحصيل وتنمية الزكاة والصدقة بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، أحمد المدحاني، حرص الدائرة على إشراك أفراد المجتمع والموهوبين في الأعمال الخيرية والإنسانية، عن طريق المبادرات.

وأضاف: «أطلقنا المبادرة هذا العام بفكرة جديدة، حيث يمثل كل صندوق من صناديق التبرع بالملابس أحد فرجان أو أحياء دبي، من خلال الرسومات التي شارك بها الرسامون الشباب».