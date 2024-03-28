النظام الغذائي للحوامل قد يحدد ملامح وجه الجنين

أكدت دراسة جديدة أن النظام الغذائي للسيدة الحامل يمكن أن يؤثر على ملامح وجه جنينها بشكل كبير.

وبحسب صحيفة "نيويورك بوست" الأميركية، فقد ربطت الدراسة مستويات البروتين لدى الأم بالنشاط الجيني، وتحديداً جينات mTORC1 التي تؤثر على ملامح وجه الجنين.

وأُجريت الدراسة على عدد من الفئران الحوامل وأسماك الزرد التي تم التلاعب بها وراثياً وتناولت وجبات غذائية مختلفة.

ويوجد لدى سمك الزرد والبشر عمليات نمو متشابهة على المستوى الجينومي، ما يعني أنه يمكن بسهولة تطبيق نتائج الزرد على البشر.

ووجد الباحثون أن الأنظمة الغذائية الغنية بالبروتين أدت إلى ظهور ملامح وجه واضحة، مثل الفك البارز والأنف الكبير، في حين أن اتباع نظام غذائي منخفض البروتين أدى إلى ملامح أنحف وأصغر.

وكتبوا في دراستهم، التي نشرت في مجلة "نيتشر": "باختصار، يمكن للنظام الغذائي للأم أن يتحكم في ملامح وجه طفلها، مثل شكل وحجم أنفه أو فكه، وذلك منذ وجوده في الرحم".

وربطت الدراسات السابقة النظام الغذائي للأمهات ببعض العوامل المتعلقة بالصحة لدى الأطفال.

على سبيل المثال، ارتبطت الأنظمة الغذائية النباتية بانخفاض وزن المواليد. كما وجدت إحدى الدراسات، التي نشرت في وقت سابق من هذا العام، أن الأولاد الذين يولدون لأمهات بدينات هم أكثر عرضة لزيادة الوزن عند الولادة ولخطر الإصابة بأمراض التمثيل الغذائي - مثل مرض الكبد الدهني - في وقت لاحق من الحياة.

ووجد بحث مختلف أن الأمهات اللاتي يتناولن الأطعمة فائقة المعالجة يمكن أن ينقلن مواد كيميائية ضارة إلى أجنتهن.