همّة صائم في وطن المحبة

في ظلال المئذنة السامقة، ومن رحاب مسجد السلام في منطقة البرشاء بدبي، وبهمّة صائم يسعى لمضاعفة الأجر خلال شهر البركات، والإسهام في إبراز وجوه الخير والتعاضد في المجتمع.. متطوع يتزين بشعار «وطني الإمارات» يسابق الزمن من أجل إنجاز المهمة في موعدها المحدد، بتوزيع الوجبات على ضيوف موائد الرحمن.

وخلال الشهر الفضيل، يتنافس كثيرون، كباراً وصغاراً، على التطوع وتقديم يد العون، ليرسموا في كل الأرجاء، من إشارات المرور إلى الميادين، وساحات المساجد العامرة، صورة بهية عن النسيج الإماراتي المتفرد، الذي يتناغم فيه الجميع بمحبة صارت نموذجاً يضرب به المثل في كل الدنيا.