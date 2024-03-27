«آخر كلام».. رؤى الصبان وجه رمضاني مألوف

يفرد «تلفزيون دبي»، التابع لـ«دبي للإعلام» مساحة ترفيهية واسعة لجمهوره خلال رمضان، عبر الموسم السابع من برنامج «آخر كلام»، الذي تقدمه الإعلامية رؤى الصبان، التي أصبحت وجهاً مألوفاً خلال الشهر الفضيل، إذ تعودت أن تطل يومياً على المشاهدين في تمام الواحدة صباحاً، حاملة تشكيلة متنوعة من الأسئلة والمسابقات المبتكرة التي تجلب الحظ للمشاركين في البرنامج، وتهديهم الكثير من الجوائز القيمة.

وقالت رؤى الصبان إن «آخر كلام» نجح على مدار مواسمه الماضية في إثبات نفسه، وأن يكون جزءاً من الدورة البرامجية الرمضانية، وذلك بفضل حيويته وقدرته على التجديد المستمر، مضيفة: «تشكل برامج المسابقات في رمضان فسحة ترفيهية مهمة تتميز بأجوائها التفاعلية، وهو ما يتفرد به (آخر كلام) الذي يجمع الجمهور ضمن أجواء حيوية مملوءة بالطاقة الإيجابية، تُمكن المشارك من تجديد معلوماته، وتوسيع مداركه المعرفية».

وأشارت إلى أن الموسم الجديد من البرنامج يسهم في دعم قطاع السياحة المحلي، من خلال تسليطه الضوء عبر خريطته التفاعلية على مجموعة من أبرز معالم دبي السياحية. وأوضحت أن «الموسم الجديد من البرنامج يحمل العديد من المفاجآت الجميلة التي تتيح للمشاركين ومتابعي تلفزيون دبي إمكانية استكشاف معالم دبي السياحية، والتنقل بينها باستخدام التاكسي الجوي، وهو ما أتاح لنا إمكانية توسيع مساحة اللعبة أو المسابقة ورفدها بأسئلة نوعية».

وبمجرد دخول المشارك في المسابقة، سيتنقل بوساطة التاكسي الجوي بين معالم دبي البارزة، ومن بينها متحف المستقبل، أجمل مبنى في العالم، وبرواز دبي، وجسر إنفينيتي وذي فيو النخلة، وساحة الوصل بمدينة إكسبو دبي، وبحيرة الحب، ومجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، وزعبيل ون، لتكون محطته الأخيرة في برج خليفة، الأطول في العالم، حيث يحاول الوصول إلى قمته.

وخلال البرنامج، يتعين على المشارك الإجابة عن السؤال المطروح عليه في غضون 15 ثانية فقط، ليتمكن من المواصلة والانتقال إلى السؤال التالي، وفي حال تمكنه من الإجابة عن ثلاثة أسئلة بشكل صحيح، يستطيع الوصول إلى برج خليفة، إذ يحتوي كل طابق فيه على مبلغ يتجاوز 3000 درهم، ولكن للفوز بالمبلغ على المشترك الإجابة عن السؤال الرابع بشكل صحيح، وإذا لم يتمكن من ذلك يكتفي بما فاز به في الأسئلة الثلاثة الأولى، وإذا حالفه الحظ ووصل إلى الطابق 163، أي قمة البرج، يفوز مباشرة بالمبلغ المتراكم دون الحاجة للإجابة عن السؤال الرابع.