براءة على مائدة الإفطار

الصغيرة على أتم الاستعداد، حاملة بيمناها الملعقة، وببراءة وعفوية تمد يدها اليسرى لتعاين وجبة الإفطار قبل الجميع، إذ يبدو أنها قد أتمت «صيام العصافير» مبكراً، لتتطلع إليها العيون بابتسامات تنير الوجوه، وهي ترقب أذان المغرب الذي سينطلق بعد قليل من رحاب جامع الشيخ زايد الكبير الذي يرحب بزواره، ويفرد لهم ساحاته عامرة بإفطارات لذيذة طوال هذا الشهر الفضيل، على موائد الرحمن الرمضانية في إمارات الخير ووطن التراحم والكرم والتعايش والتسامح، حيث تلتقي هنا وجوه بكل الألوان، وألسنة تتحدث بلغات تنتمي إلى خريطة العالم الممتدة.