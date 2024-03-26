دراسة حديثة: علاقة بين المال وشيخوخة الإنسان

توصلت دراسة علمية حديثة، إلى وجود علاقة بين الحالة المادية للإنسان والمادة البيضاء داخل الدماغ والمسؤولة بشكل مباشرعن الشيخوخة.

واكتشف العلماء من خلال الدراسة التي نقلها موقع" " spotnik" عن مجلة "ساينس أليرت" العلمية، وجود صلة بين انخفاض دخل الأسرة والتحلل السريع للمادة البيضاء داخل أدمغتنا.

واستندت النتائج إلى تحليل 751 شخصا تتراوح أعمارهم بين 50 و91 عاما، أجراها فريق من الباحثين من جامعة لوزان وجامعة جنيف في سويسرا، بعد الأخذ في الاعتبار عوامل مثل العمر والجنس وبعض المشكلات الصحية الرئيسية، وجدت الدراسة أن أولئك الذين ينتمون إلى الأسر الفقيرة أظهروا المزيد من علامات شيخوخة المادة البيضاء في أدمغتهم في فحوصات التصوير بالرنين المغناطيسي، وسجلوا درجات أقل في الاختبارات المعرفية من أولئك الذين يعيشون في الأسر الأكثر ثراء.

وأضاف الباحثون في ورقتهم العلمية، أن "هذه الدراسة هدفت إلى تقديم نظرة ثاقبة للمسارات التي تربط التعرضات الاجتماعية والاقتصادية (دخل الأسرة)، والمسارات الاجتماعية والاقتصادية لمسار الحياة مع البنية المجهرية للدماغ والأداء المعرفي في منتصف وأواخر مرحلة البلوغ".

والمادة البيضاء ضرورية جدًا عندما يتعلق الأمر بنقل الرسائل والإشارات حول الدماغ، وكميتها المتوفرة لها تأثير على القدرة الإدراكية. وإن العيش في فقر (كما قال الباحثون)، والتعرض لـ "الحرمان الاجتماعي والاقتصادي المزمن"، كان مرتبطا منذ فترة طويلة بسوء الحالة الصحية والتدهور المعرفي بشكل أسرع.

وأراد الفريق إلقاء نظرة فاحصة على سبب ذلك، ووجد أن عدد الألياف المتفرعة من كل خلية عصبية (كثافة العصبونات) ومدى الطبقة الواقية على هذه الألياف (تكوين الميالين) يبدو أنه يسهم في حدوث المزيد من الخلايا العصبية، والانهيار السريع في المادة البيضاء.

يبدو بحسب الدراسة أن امتلاك المزيد من المال يعمل كنوع من الحماية ضد التدهور المعرفي - على الرغم من التغيرات الجسدية التي لوحظت، مما يشير إلى وجود آلية أخرى تلعب دورًا يتجاوز التغييرات التي شوهدت حتى الآن.