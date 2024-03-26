دراسة: مفتاح مقاومة السمنة ربما يوجد في المخ

تعتبر السمنة من المشكلات المزمنة التي تؤثر على صحة الإنسان، ولكن فريقاً من الباحثين في اسكتلندا توصل إلى اكتشاف مهم بشأن طريقة تحكم المخ في الشهية والشعور بالجوع.

وبحسب الدراسة التي نشرتها الدورية العلمية Current Biology، توصل الفريق البحثي من جامعة أبردين الاسكتلندية إلى مجموعة من الخلايا داخل مخ الإنسان والتي تتحكم في الوزن.



وتفرز هذه الخلايا مادة كيميائية تسمى "جابا" ويتمثل دورها الرئيسي في حجب إشارات معينة داخل المخ تتعلق بالشعور بالشبع والامتلاء.

ويقول الباحث بابلو بلاكو، رئيس فريق الدراسة في معهد رويت التابع لجامعة أبردين: "لقد توصلنا إلى وجود مجموعة من الخلايا العصبية في جذع المخ التي تستشعر كمية الغذاء الذي يستهلكه الجسم ثم تقوم بتعطيل الخلايا العصبية المسؤولة عن الشعور بالجوع في جزء آخر من المخ".



وأضاف في تصريحات للموقع الإلكتروني "ميديكال إكسبريس" المتخصص في الأبحاث العلمية أن هذا الاتصال بين خلايا المخ يتم بواسطة مادة كيميائية تحمل اسم "جابا"، وتتمثل فائدة هذا الاكتشاف في أنه يفتح المجال أمام وضع استراتيجيات جديدة لعلاج السمنة.

واعتمد الفريق البحثي، الذي ضم باحثين من جامعة كامبريدج، على مجموعة من التقنيات العلمية الدقيقة مثل تسجيل أنشطة الخلايا وقياس التغيرات في كمية الغذاء التي تتناولها مجموعة من فئران التجارب وأوزانها.



وتقول الباحثة لورا هيسلر من جامعة أبردين: "لقد حددنا مجموعة الخلايا داخل المخ التي يمكن توظيفها للحد من تناول الغذاء وخفض الوزن".

ويرى الباحثون أن هذه الدراسة قد تفضي في نهاية المطاف إلى ابتكار أدوية للحد من الشعور بالجوع وبالتالي خفض الوزن، دون ظهور بعض الأعراض الجانبية التي تقترن بمثل هذه النوعية من الأدوية مثل الغثيان.