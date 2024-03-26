ليالي ووترفرونت الرمضانية.. عطور وزينة وموسيقى

انطلقت، أخيراً، ليالي ووترفرونت الرمضانية التي تستضيف خلالها ياس باي ووترفرونت، الوجهة العائلية على جزيرة ياس في أبوظبي، 20 شركة محلية ناشئة، وذلك حتى عيد الفطر.

ويقدم السوق الليلي لضيوفه هذا العام مجموعة من السلع والمنتجات المحلية، والعديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة التي يدعمها «صندوق خليفة لتطوير المشاريع»، إذ سيجد عشاق العطور الفاخرة والبخور الإماراتي ما يبحثون عنه، وكذلك محبو الموضة والأزياء، حيث التصاميم الجميلة التي تُرسم بكل حرفية وإتقان، وتُخاط باستخدام أقمشة عالية الجودة ومنتقاة بعناية.

كما يحضر أنواع السجاد المصنوع يدوياً، بالتصاميم الجميلة التي يروي بعضها قصصاً متنوعة. بينما يمكن لعشاق الفنون الراغبين في التعبير عن إبداعاتهم التوجه إلى جناح خاص يستضيف ورش عمل فنية وحرفية ممتعة. كذلك ستسنح الفرصة للضيوف لزيارة العديد من علامات التجزئة الأخرى المتخصصة في العناية الطبيعية بالبشرة والنقش على الخشب والمجوهرات والأحذية وغيرها.

وأثناء استكشاف سوق ليالي ووترفرونت يستطيع الضيوف الاستمتاع بتناول مجموعة من أشهى المأكولات، بما فيها أطباق مميزة من المطبخ الإماراتي الأصيل.