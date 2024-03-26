5 نصائــح لصيام المرأة الحامل في رمضان

تحتاج المرأة الحامل إلى الكثير من العناية بنظامها الغذائي، لذا يتطلب صيامها شهر رمضان المبارك، في حال كان وضع حملها يسمح لها بذلك، الالتزام بمجموعة من التدابير الغذائية من أجل الحفاظ على صحتها وكذلك على جنينها.

وأكد الاستشاري في أمراض النساء والولادة في مستشفى فقيه الجامعي، الدكتور محمد عبدالله آغا، أن الطبيب يحدد الحالة الصحية للحامل، وإن كان يمكنها صيام شهر رمضان، مقدماً خمس نصائح أساسية، على المرأة الالتزام بها من أجل الحفاظ على صحة الجنين ونموه على نحو طبيعي.

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