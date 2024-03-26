المسلسلات الخليجية في رمضان على شاشات «دبي للإعلام».. السباق محتدم

تشهد المسلسلات الخليجية التي تعرضها قنوات «دبي للإعلام» منافسة حامية في ما بينها لاستقطاب الجمهور، حيث تمكنت هذه الأعمال من حجز مساحة واسعة لها في الدورة البرامجية الرمضانية الخاصة بتلفزيون «دبي» وقناة «سما دبي»، لتتمكن من تصدر المشهد منذ اليوم الأول لانطلاق عروضها خلال الشهر المبارك، وذلك بفضل حبكتها الدرامية وحكاياتها المتنوعة، وكذلك تنوع حبكاتها الدرامية التي تأرجحت بين الكوميديا والدراما والتراث.

ونجحت المسلسلات في جمع نجوم الفن الخليجي في مشاهدها التي جسدت العديد من القضايا الاجتماعية، وتمكنت من ملامسة الواقع.

«الخن»

وعبر تلفزيون دبي تألق مسلسل «الخن» الذي يفتح أرشيف الماضي، ويطرق أبواب العلاقة بين الكويت وزنجبار، فيما تسير أحداثه في أربعينات القرن الماضي على خط التجارة البحري بين البلدين، إذ يجسد حكاية طفلة صغيرة تنتمي إلى منطقة زنجبار، تضطر إلى الهرب خوفاً من جشع أشقائها وطمعهم في تركة والدها التاجر الذي يرتبط بعلاقة جيدة مع تجار الكويت، لتجد نفسها على متن سفينة تعمل على خط التجارة البحرية بين الكويت وزنجبار، ما يشكل بالنسبة لها طوق نجاة، حيث تستشعر الدفء والأمان في حضن الأسرة الكويتية.

ويمكن وصف العمل بأنه «حكاية في قالب تراثي»، وهو من إنتاج شركة «سفن ستايل» الكويتية بالتعاون مع شركة «أكتيف ميديا للإنتاج والتوزيع الفني» الإماراتية، ودعمته «استوديوهات دبي للإعلام»، ليأتي المسلسل الذي يعرض يومياً على تلفزيون دبي في تمام الساعة 17:00 مساءً، مميزاً في فكرته التي صاغتها الكاتبة المتميزة نوال الفيلكاوي، بينما نسج أحداثها الثنائي بدر الجزاف ومحمد العنزي اللذان أسهما في ابتكار العديد من المحاور والأحداث الإضافية التي أثرت الفكرة وزادت من عمقها، فيما تولى دفة إخراج العمل حسين دشتي المعروف بقدرته على تقديم حلول بصرية مبتكرة، ورؤى إخراجية مميزة تمنح العمل أبعاداً إبداعية أخرى.

وتلعب بطولة المسلسل نخبة من نجوم الكويت والخليج على رأسهم محمد المنصور وحسين المنصور وأسمهان توفيق وجمال الردهان وخالد البريكي وهيلدا ياسين، وغيرهم.

«ورثة بن عاقول»

ويتميز مسلسل «ورثة بن عاقول» بقالبه الكوميدي، وتدور قصة العمل الذي يعرضه تلفزيون دبي في تمام الساعة 19:05 مساءً حول أزمة بين أولاد عم، لكل واحد منهم طريقته واختياراته، ويتعرضون لمجموعة من المفارقات الكوميدية في المحل الذي يمتلكونه في سوق «الجت». ونجح المسلسل في لفت انتباه الجمهور على امتداد منطقة الخليج، لاسيما في ظل وجود الجدات، حيث لدى كل واحدة منهن تاريخ العائلة وأزماتها.

«منت رايق»

أما مسلسل «منت رايق» للمخرجة الإماراتية نهلة الفهد، فتمكن هو الآخر من حجز مكانة خاصة له في قلوب متابعي تلفزيون دبي، وتدور حكايته حول شخصين يمثلان النقيض في كل شيء، ففي الوقت الذي تبدو فيه بطلة العمل مرحة ومتفائلة، يبدو «شمردل» كارهاً للحياة ومتذمراً من كل شيء، وتمكن العمل الذي يعرض في تمام الساعة 13:00 ظهراً وكذلك الساعة 20:00 مساءً من طرح العديد من القضايا الاجتماعية المهمة التي صاغتها الكاتبة منى النوفلي، وجسدها على الشاشة الفنانون عبدالعزيز النصار وشيماء سليمان وهبة الدري، وعدد من نجوم الخليج.

«سحيلة بنت عديم»

ويحظى مسلسل «سحيلة بنت عديم» للمخرج فهد الشطي بحضور لافت على شاشة قناة «سما دبي»، بسبب تفاصيل قصصه التي استلهمها الكاتب بندر طلال السعيد من وحي الأساطير التي ارتبطت بـ«سحيلة أم الخلاجين»، التي تعد واحدة من الشخصيات الخرافية الشعبية في الكويت، واستعرض السعيد من خلالها العديد من القضايا الاجتماعية والإنسانية المستوحاة من الواقع، ليقدم المسلسل الذي يعرض في تمام الساعة 21:00 مساءً مزيجاً من التراجيديا والكوميديا، معيداً الألق لأعمال الفانتازيا الكويتية التي أنتجت في فترة الثمانينات وأوائل التسعينات.

«سحيلة بنت عديم» مسلسل ثقيل الوزن ارتدى ثوب التراث، ولعبت بطولته نخبة من نجوم الخليج من بينهم الفنانة زهرة الخرجي التي تطل بشخصية غريبة وعجيبة لا تعرف الرحمة، شكّلت صدمة للمتلقي، كما تشاركها البطولة ميس كمر وحمد العماني وعبدالله التركماني وحصة النبهان، وغيرهم.

كوكبة نجوم

يشارك في بطولة مسلسل «ورثة بن عاقول» كل من: حسن البلام وعبدالعزيز النصار وخالد المظفر وسماح وحصة النبهان ونوف السلطان، وكوكبة من نجوم الخليج، وهو من إخراج عيسى ذياب وتأليف مريم نصير.

• «منت رايق» للمخرجة الإماراتية نهلة الفهد، تمكن من حجز مكانة خاصة له في قلوب متابعي تلفزيون دبي.

• تتميز المسلسلات الخليجية التي تعرضها شاشة دبي بتنوع حبكاتها الدرامية التي تأرجحت بين الكوميديا والدراما والتراث.