للرجال فقط .. النوم المتقطع يجعلكم أكثر عرضة لسرطان البروستات

كشفت دراسة أمريكية جديدة أن الرجال الذين يستيقظون بشكل متقطع من نومهم الليلي هم أكثر عرضة بنسبة 20% للإصابة بسرطان البروستات.

ووجد باحثون أن أنماط النوم المتقطعة يمكن أن تكون خطرا كبيرا لظهور المرض، وإن أشار التحليل إلى عدم وجود صلة بين السهر المتأخر والسرطان، ولا أي صلة بمشاكل النوم في المقام الأول.

ومع ذلك، فإن المخاطر ترتفع لدى الرجال الذين يستيقظون باستمرار لمدة نصف ساعة على الأقل عندما تنطفئ الأضواء.

ويصيب سرطان البروستات حوالي 50 ألف رجل كل عام في المملكة المتحدة، ويقتل ما يقرب من 12 ألفًا. وتشمل عوامل الخطر الرئيسية التقدم في السن، والتاريخ العائلي للمرض، والسمنة، والانتماء العرقي، حيث يكون الرجال السود أكثر عرضة للإصابة بالورم بمقدار الضعف.

وكان قد تم اقتراح النوم المتقطع كسبب لسرطان البروستات من قبل، ولكن معظم الاختبارات اعتمدت على المرضى الذين يتذكرون بدقة مدى جودة نومهم - وهي طريقة بحثية غير موثوقة عادة.

وبدلاً من ذلك، قام الخبراء في المعهد الوطني الأمريكي للسرطان في ماريلاند بتحليل بيانات 30 ألف رجل بريطاني شاركوا في دراسات حيث ارتدوا جهاز مراقبة يشبه الساعة لقياس الحركات الليلية واضطرابات النوم.

ولم يكن أي من الرجال مصابًا بسرطان البروستات في بداية التحقيق، لكن النتائج، التي نشرت في مجلة المعهد الوطني للسرطان، أظهرت أن أولئك الذين يستيقظون لمدة 30 دقيقة أو أكثر في الليل كانوا أكثر عرضة بنسبة 15 إلى 20 في المائة للإصابة بورم في البروستات في وقت لاحق من الحياة.

ويعتقد العلماء أن الخطر يأتي من اضطراب إيقاع الساعة البيولوجية – الساعة الداخلية للجسم – والذي بدوره يخفض مستويات هرمون الميلاتونين الذي يحفز النوم.

وربطت دراسات سابقة بين انخفاض المستويات وزيادة خطر الإصابة بالسرطان، حتى أن الوكالة الدولية لأبحاث السرطان تدرج اضطراب النوم باعتباره مادة مسرطنة "محتملة" أو سببًا للسرطان.