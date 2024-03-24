«مدينة إكسبو دبي».. مساحة نابضة بالتقاليد والعادات الرمضانية الأصيلة

تزخر فعالية «حي رمضان» في مدينة إكسبو بجدول حافل بالفعاليات التي تحتفي بأصالة الثقافة والتقاليد الإماراتية، وتأخذ زوار «ساحة الوصل» إلى أجواء مفعمة بعبق دبي القديمة، بفضل الديكورات والزينة الرمضانية التي تزيد بهاء مدينة إكسبو دبي، بإحياء العادات والتقاليد الأصيلة المرتبطة بشهر الصيام. ويعد «حي رمضان» من أبرز الفعاليات ضمن حملة «رمضان في دبي» التي انطلقت هذا العام، بتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، حيث وجّه سموه بتنسيق مختلف الاحتفالات بالشهر الفضيل على مستوى دبي، وذلك للمرة الأولى التي يتم فيها هذا التنسيق للمظاهر الاحتفالية بين القطاعين الحكومي والخاص على مستوى الإمارة.

ويعد «مدفع رمضان» الذي يقام بالشراكة مع شرطة دبي، ودعم مؤسسة دبي للإعلام، من أبرز وأهم التقاليد الرمضانية العريقة التي تستقطب زوار الحي من كل الجنسيات.

وفي حين يستمتع الزوار بتجربة الأجواء الرمضانية لدبي القديمة، بما توفره من محاكاة للدكاكين والمحال في دبي قديماً، لا تخلو التجربة من الترفيه التثقيفي للصغار، حيث تقدم ورش العمل فرصة مثالية للأطفال لتعلم الحرف اليدوية المرتبطة بشهر رمضان، مثل صنع فوانيس رمضان، في أجواء تسودها البهجة والسعادة وتربط الصغار بثقافتهم وتراثهم الأصيل. وتنبض «ساحة الوصل» بالحياة بعد غروب الشمس، بسلسلة من العروض الرائعة المصممة خصيصاً للشهر المبارك، وتشمل عرضاً حول قصص الأنبياء للأطفال المتجمعين تحت قبتها، وعرضاً مسرحياً مع راشد ولطيفة في مهمة البحث عن القمر، كما يمكن للزوار أداء الصلوات بما في ذلك التراويح والتهجد في مسجد مخصص بمنطقة الاستدامة.