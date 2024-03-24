وفاة أحد مبتكري شخصية الفيل الشهير «بابار»

توفي الكاتب والرسام الفرنسي لوران دو برونوف، الذي نجح في حمل شعلة مغامرات الفيل الشهير «بابار»، الشخصية المحببة لدى الأطفال في أنحاء العالم، أول من أمس، عن 98 عاماً في فلوريدا بجنوب الولايات المتحدة، بحسب وسائل إعلام أميركية.

وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز»، نقلاً عن زوجته فيليس روز، أن لوران دو برونوف «توفي في منزله في كي ويست في ولاية فلوريدا»، متحدثة عن «مضاعفات ناجمة عن تعرضه لجلطة دماغية».

وكانت فيليس روز قد نشرت على «إنستغرام»، قبل أيام، رسماً أنجزته في نهاية فبراير الماضي، يمثل لوران دو برونوف وممرضته. وكتبت «تعرّض لوران لسكتة دماغية صغيرة»، وتدهورت حالته بسرعة.

وأطلق والدا لوران دو برونوف مغامرات «بابار» عام 1931، وبيعت منها ملايين النسخ، خصوصاً في الولايات المتحدة. وصنع لوران نحو 20 ألبوماً من السلسلة، بعدما أنجز والده جان سبعة منها.