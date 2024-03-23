أمريكي يسرق ساق رجل دهسه قطار

قبضت الشرطة في منطقة اواسكو في كاليفورنيا بالولايات المتحدة، على رجل في السابعة والعشرين من عمره بعد أن قام بسرقة ساق رجل بترها قطار في حادث أليم، وفق ما ذكرت عدة وسائل إعلامية.

وقال المسؤولون إن الرجل المشتبه به يدعى ريسندو تيليز دون إعطاء معلومات إضافية عن دوافعه علما أن تهمة العبث بأدلة في موقع حادث وجهت إليه على الفور.

وقال موقع محطة FOX58 أنه في حوالي الساعة 8 صباحًا، استجابت الشرطة لنداء من السكك الحديدية بعد بلاغ عن أحد المشاة الذين صدمهم قطار في محطة أمتراك في المبنى 700 من شارع جي في واسكو.

بعدها وصل محققو الشرطة وتولوا التحقيق، حيث تبين أن القطار صدم أحد المشاة، مما أدى إلى مقتله وبتر ساقه.

ووفقا لشهود عيان فإن رجلاً أخذ ساق الضحية وحاول الهرب بها، لكن الشرطة قالت أنه تم العثور بسرعة على تيليز واعتقاله دون وقوع أي حادث بناءً على عدة أوامر اعتقال معلقة، ولأخذ الأدلة من مكان الحادث.

ووفق لموقع المحطة التلفزيونية فإن الحادث لا زال قيد التحقيق لمعرفة دوافع الرجل من سرقة ساق الضحية.