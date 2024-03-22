مصر: ضابط سابق يختطف ويغتصب نائبة سابقة بالبرلمان

أحالت السلطات المصرية ضابطاً سابقاً لمحكمة الجنايات بتهمة اغتصاب نائبة سابقة في البرلمان المصري.

وفي التفاصيل أحالت جهات التحقيق ضابط شرطة سابق لمحكمة الجنايات بتهمة الاعتداء واحتجاز برلمانية سابقة بمجلس النواب عن إحدى الدوائر بمحافظة الإسكندرية بعد معاشرتها داخل شقة بمنطقة المعادي وإجبارها على توقيع إيصال أمانة بمليون جنيه، وتصويرها مقطع فيديو خلال مواقعتها.

وحسب موقع" القاهرة 24 " كشفت التحريات أن الضابط المتهم تعرف على النائبة السابقة خلال عمله في تأمين منطقة مجلس النواب، ونشأت بينهما علاقة غير شرعية فيما تبين أن شقيقتها تلقت اتصالا منها تخبرها بأنها محتجزة بأحد العقارات بمنطقة المعادي ثم أغلقت هاتفها .

واقتحمت قوات الأمن الشقة حيث تبين وجود النائبة السابقة في حالة إعياء وبها إصابات عبارة عن كدمة بالفك، وكدمات متفرقة بالساعدين .

وحسب التحريات فقد تبين أن الضابط اقنع البرلمانية بالحضور للشقة للإتفاق في استثمار بينهما، وبعد أن وصلت أغلق باب الشقة ثم عاشرها، واحتجزها ثم هددها بصور وثقت العلاقة، وأجبرها على توقيع إيصال أمانه بقيمة مليون جنيه.

وأحالت جهات التحقيق الضابط السابق لمحكمة الجنايات بتهمة خطف النائبة السابقة ومعاشرتها بالإكراه.