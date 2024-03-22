بعد 20 عاما من السرقة.. عودة حذاء بقيمة 3.5 مليون دولار لصاحبه

أعاد مكتب التحقيقات الفيدرالي (أف بي آي) حذاء مصنوعا من الياقوت، تقدر قيمته بـ3.5 ملايين دولار لمالكه، بعد حوالي 20 عاما على سرقته.

والحذاء، الذي ارتدته جودي غارلاند (في دور دوروثي غيل) في فيلم "ساحر أوز" (The Wizard of Oz) عاد أخيرا إلى موطنه بعد سنوات من سرقته من متحف مخصص للممثلة في ولاية مينيسوتا.

وأكد مسؤولو مكتب التحقيقات الفيدرالي في مينيابوليس، عاصمة الولاية، أنه تم إعادة الحذاء لجامع الأحذية، مايكل شو، في المتحف حيث تسلم الحذاء من عملاء المكتب.

واشترى شو، مدرب التمثيل المقيم في لوس أنجلوس، الحذاء عام 1969، وأعاره إلى المتحف في مدينة غراند رابيدز بمينيسوتا، وفي عام 2005، اقتحم لص المتحف وسرقه.

وقال شو بعد إعادة الحذاء إنه أشبه "بلقاء صادق مع صديق مفقود منذ فترة طويلة".

وقدر مكتب المدعي العام للولاية قيمة الحذاء بـ3.5 مليون دولار، وهو ضمن عدة أحذية ارتدتها الممثلة في فيلم "ساحر أوز".