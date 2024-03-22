حمى الضنك تتفشى في الأرجنتين

يتجه تفشٍ ضخم لحمى الضنك في الأرجنتين إلى تحطيم أرقام قياسية سابقة، ما يفاقم المخاوف الأوسع في أنحاء أميركا الجنوبية التي أدى الطقس الأعلى حرارة ورطوبة فيها إلى تزايد حالات الإصابة.

وحمى الضنك مرض ينتقل عن طريق البعوض، ويمكن أن يسبب الوفاة.

وسُجلت أكثر من 120 ألف إصابة حتى الآن في الأرجنتين في موسم 2023-2024 مع تسجيل النسبة الأكبر منها خلال الشهرين الماضيين. ويجعل ذلك الموسم الحالي يتجاوز بكثير الموسم السابق الذي كان أسوأ المواسم المسجلة بالفعل.

وقالت مديرة معهد مالبران والمتخصصة في الأمراض المعدية ماريانا مانتيكا أكوستا: «نمر بأضخم موجة تفشٍ لحمى الضنك».

ومن بين أعراض حمى الضنك حدوث ارتفاع شديد في درجة الحرارة وصداع وقيء وطفح جلدي وألم في العضلات والمفاصل يمكن أن يكون شديداً للغاية لدرجة تسميتها بحمى «تكسير العظام».