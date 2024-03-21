حدث سعيد في أثينا.. ولادة فرس نهر قزم

استقبلت حديقة حيوان أتيكا في أثينا، مولوداً جديداً من فرس النهر القزم النادر المهدد بالانقراض، لأول مرة منذ 10 سنوات، ما أسعد دعاة الحفاظ على البيئة.

وقالت الطبيبة البيطرية المتخصصة في الحياة البرية في الحديقة، نوي بساروداكي، إن نقص الذكور من هذا النوع من أفراس النهر يتسبب في تعقيد جهود التكاثر، لذا كان العاملون في حديقة الحيوان «مسرورين للغاية»، لأن المولود كان «صبياً». وأضافت: «هذه أول ولادة بحديقة الحيوان في 2024، ويا لها من ولادة».

وأضافت: «كل ولادة لفرس النهر القزم بحدائق الحيوان في غاية الأهمية. نحن سعداء للغاية برؤية هذا الصغير ينمو ليصبح فرس نهر بالغاً يتمتع بصحة جيدة، ونأمل أن يتكاثر في يوم من الأيام».

والموطن الأصلي لفرس النهر القزم هو المستنقعات والغابات المطيرة في غرب إفريقيا، وأدرجه الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة ضمن الأنواع المهددة بالانقراض.

ويبلغ وزن المولود الجديد سبعة كيلوغرامات، وولد في 19 فبراير الماضي، وسيتم اختيار اسمه عن طريق التصويت، وينضم إلى والديه ليزي وجمال، كونهما من أفراس النهر القزمة الوحيدة في حديقة الحيوان.