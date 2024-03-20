أبرز فوائد الكمون.. هل يُعالج فعلًا الغازات والانتفاخ؟

تعتبر بذور الكمون من أشهر أنواع البهارات في العالم، حيث تُضيف نكهة مميزة إلى أطباق عديدة، وتتمتع بفوائد صحيّة لا تُعد ولا تُحصى.

وأبرزها:

تحتوي بذور الكمون على خصائص مناعية، ومضادة للبكتيريا، ومضادة للأورام، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني الرسمي لـ"Indian Culture".

وتعمل بعض المواد الموجودة في الكمون على تسهيل إفراز اللعاب، وتنشيط الإنزيمات المعوية، ما يسهل عملية الهضم بشكل عام.

كما تُستخدم بذور الكمون في علاج ضعف الشهية، وأمراض القلب، والحمى، والإسهال، والقيء، والوذمة.

ويحتوي هذا النوع من التوابل على نسبة عالية من الحديد. ويُعتبر مصدر جيّد للمنغنيز، والكالسيوم، وفيتامين "B-1"، والفوسفور.

ويُعتقد أن الكمون يُحسّن الذاكرة، ويُخفف من التوتر.

وأفادت بعض الأبحاث أن استهلاكه بشكل منتظم لا يضيف إلى صحتك فحسب، ولكن أيضًا إلى سنوات حياتك، وفقًا لما ذكره الموقع الإلكتروني الرسمي لـ"Indian Culture".

وأوضح الموقع الإلكتروني الرسمي لـ"المكتبة الوطنية للطب" في أمريكا أن هناك أدلة وافرة على الأنشطة البيولوجية والطبية الحيوية للكمون، والتي تُعزى بشكل عام إلى مكوناته النشطة، مثل "التربين" و"الفينولات" و"الفلافونيدات".

وتم استخدام الكمون على نطاق واسع في الطب التقليدي لعلاج مجموعة متنوعة من الأمراض.

ويأتي من بينها:

نقص شحميات الدم

السرطان

السكري