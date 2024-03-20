تحتوى الفراولة على العديد من العناصر الغذائية الهامة للجسم والبشرة، ولذلك ينصح بتحضير وصفات طبيعية من الفراولة للعناية بالبشرة وعلاج عدة مشاكل جلدية شائعة، من خلال اتباع عدة خطوات بسيطة نستعرضها في هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع " helloglow".

تفتيح البشرة

ينصح بتحضير 3-4 حبات فراولة مهروسة مع نصف كوب سكر بني مع ربع كوب من زيت اللوز، ثم جمع المكونات في وعاء صغير مع التقليب ثم وضع الخليط على الوجه والجسم مع اتباع حركات دائرية ثم الاستحمام.

التخلص من علامات الشيخوخة

وللتخلص من علامات الشيخوخة يجب تحضير 5 حبات فراولة مهروسة مع ملعقة كبيرة من العسل، ثم الجمع بين الفراولة والعسل، مع التقليب ثم وضع الخليط على الوجه مع تجنب منطقة العين، ثم ترك القناع على الوجه لمدة 15 دقيقة ثم غسل الوجه ووضع مرطب .

التخلص من حب الشباب

ينصح بتحضير 3-5 الأسبرين غير المغلف، مع ملعقة كبيرة من عصير اللليمون الطازج، و فراولة مهروسة، ثم سحق الأسبرين وتحويله لمسحوق ناعم، ومزجه مع عصير الليمون وترك الأسبرين حتى يذوب لبضع دقائق، ثم إضافة فراولة مهروسة، ثم غمس كرة قطنية في السائل ووضعها على الوجه وتركه عدة دقائق لفترة تتراوح مابين 10-15 دقيقة ثم غسل الوجه بالماء الدافئ للحصول على بشرة مشرقة.

تقشير البشرة

تقشير البشرة وتنظيفها والتخلص من خلايا الجلد الميتة من خلال تحضير 2 ملعقة كبيرة من الشوفان المطحون مع 3 حبات فراولة مع ملعقة صغيرة من الحليب أو كريمة، ثم استخدام مطحنة القهوة لطحن الشوفان وتحويله إلى مسحوق ناعم، ثم هرس الفراولة بالشوكة وإضافة الشوفان، مع إضافة الحليب أو الكريمة للمعجون، ثم وضع الخليط على الوجه بأصابع نظيفة وتركه لمدة 10 دقائق، ثم إزالة الخليط بلطف بماء بارد، مع تدليك المكونات على البشرة ثم تركها حتى تجف.