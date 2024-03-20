علامات تحذيرية لـ 7 سرطانات صامتة وفتاكة

شارك أحد الأطباء العلامات التحذيرية لسبعة سرطانات صامتة قاتلة ينبغي أن نكون على دراية بها.

ونشر الدكتور أحمد المدير، استشاري الأورام بمستشفى Spire Little Aston، قائمة كاملة بأمراض السرطان القاتلة صعبة التشخيص في بداية ظهورها، والعلامات المنذرة بها، وذلك كما ذكرت صحيفة "روسيا اليوم".

1. سرطان الأمعاء

غالبا ما يستهدف سرطان الأمعاء الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما.

وقال المدير إن الأعراض الرئيسية للحالة تشمل: آلام البطن المستمرة والانتفاخ والتشنجات والتغيرات في عادات الأمعاء.

وقد تلاحظ أيضا وجود دم في البراز، وتعاني من فقدان الوزن عن غير قصد.

2. سرطان عنق الرحم

تشمل علامات الإصابة المحتملة بسرطان عنق الرحم: النزيف المهبلي بين فترات الدورة الشهرية، وأثناء أو بعد ممارسة الجنس وبعد انقطاع الطمث، والتغيرات في الإفرازات المهبلية والألم أثناء ممارسة الجنس، والألم في أسفل الظهر وأسفل البطن ومنطقة الحوض.

وأوضح المدير أن سرطان عنق الرحم أكثر شيوعا لدى النساء اللاتي تقل أعمارهن عن 45 عاما، واللاتي يعانين من ضعف الجهاز المناعي، على سبيل المثال، بسبب فيروس نقص المناعة البشرية أو الإيدز.

3. سرطان الكبد

تعتمد مدى خطورة سرطان الكبد على مكان تواجده بالضبط، وحجمه، وما إذا كان قد انتشر.

ويمكن الخلط بين أعراض سرطان الكبد ومشاكل الجهاز الهضمي، مثل الغثيان والقيء والبراز الشاحب والبول الداكن والشعور بالشبع بعد تناول كمية صغيرة فقط من الطعام.

وقال المدير إنك قد تلاحظ وجود كتلة في الجانب الأيمن العلوي من بطنك، وتشعر بألم في هذه المنطقة، وتشعر بتورم في البطن لا ينتج عن تناول الطعام.

وتشمل الأعراض الرئيسية الأخرى: اليرقان واصفرار بياض العين وألم في الكتف الأيمن وفقدان الوزن غير المقصود وفقدان الشهية والتعب والحمى والشعور بالإعياء.

4. سرطان الرئة

يعتبر سرطان الرئة من أكثر أنواع السرطان شيوعا وخطورة.

وتتضمن الأعراض التحذيرية: السعال المستمر وضيق التنفس غير المبرر وسعال الدم والتعب وفقدان الشهية وألم في الصدر أو الكتفين والتهابات الصدر المتكررة أو المستمرة وفقدان الوزن غير المقصود.

5. سرطان المبيض

يمكن الخلط بين أعراض سرطان المبيض وعلامات الدورة الشهرية، بما في ذلك انتفاخ البطن وآلام الظهر والتعب والألم المستمر أو الألم في منطقة الحوض.

وتشمل الأعراض الأخرى: الإمساك والإسهال وفقدان الشهية وفقدان الوزن غير المقصود والرغبة المفاجئة في التبول.

6. سرطان البنكرياس

يوصي المدير بتتبع أعراض تشمل الانتفاخ والتغيرات في البراز والإمساك والإسهال والغثيان والقيء، لأنها قد تدل على الإصابة بسرطان البنكرياس.

وقد تشعر أيضا بألم في الظهر وفي الجزء العلوي من البطن.

وتشمل العلامات التحذيرية الأخرى: اليرقان وفقدان الوزن غير المقصود وفقدان الشهية والحمى والتعب.

7. سرطان البروستات

يميل سرطان البروستات إلى التطور ببطء، لذا، قد لا تظهر أي علامات للمرض لسنوات عديدة.

ومع ذلك، بمجرد أن يصبح الورم كبيرا بما يكفي للضغط على مجرى البول، يمكن أن تظهر أعراض مثل صعوبة التبول والحاجة المتكررة للتبول والإحساس بأن المثانة ليست فارغة تماما حتى بعد التبول.