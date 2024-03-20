جمّد قدميه بالثلج الجاف لمدة 10 ساعات وبترهما للحصول على تعويض ..فكشف أمره

يتهم طالبان جامعيان تايوانيان بتزييف إصابات بالتجمد مما استدعى في نهاية المطاف بتهمة البتر المزدوجة للنصب على شركات التأمين.

اتهمت مكتب التحقيق الجنائي في تايوان طالباً جامعياً يدعى تشانغ بالتواطؤ مع زميل سابق في المدرسة الثانوية يدعى لياو لتنظيم عملية نصب غريبة على شركات التأمين في يناير من العام الماضي.



تظهر الأدلة المقدمة للنيابة أن تشانغ قام في بداية يناير من العام الماضي بشراء سياسات تغطي الإعاقة والإصابات والصحة وسلامة السفر من ما لا يقل عن خمس شركات تأمين.



في ليلة 26 يناير، قاد تشانغ ولياو دراجاتهما النارية عبر تايبيه، ليبدو وكأن أحدهما تعرض للتجمد بسبب الطقس البارد. في الواقع، كان التجمد ناتجًا عن نفسه وتسبب فيه دلو من الثلج الجاف.

أمل كل من تشانغ ولياو في الحصول على نحو 41 مليون دولار تايواني (1.29 مليون دولار أميركي) من السياسات التأمينية التي أخذوها، لكن من أجل ذلك، كان يجب على أحدهما اتخاذ خيار صعب للغاية.



بعد مناقشة أفضل مسار للعمل، وافق تشانغ على التخلي عن كلتا ساقيه من أجل حصة أكبر بقليل من التعويض، 25 مليون دولار تايواني (784454 دولار أميركي).



كان عليه تغمر قدميه في دلو من الثلج الجاف لأكثر من 10 ساعات ووافق على أن يربط لياو بكرسي لضمان تحمله للألم الشديد.

في 28 يناير، بعد 10 ساعات من غمر ساقيه في الثلج الجاف، كان يجب على تشانغ أن يدخل المستشفى وبما أن الأطباء لم يعد بإمكانهم إنقاذ أطرافه السفلية، فقد تعرض للبتر المزدوج تحت الركبة.



قدم مطالبات تأمين تقريباً على الفور بعد الخروج من المستشفى وفعلاً تلقى 230،000 دولار تايواني (7240 دولار أميركي) من شركة تأمين واحدة، ولكن البقية قررت التحقيق في القضية.

اعتبرت شركات التأمين العدد الغير عادي من السياسات التأمينية التي تم الاشتراك فيها في فترة قصيرة وظروف إصابة تشانغ بالتجمد مشبوهة، حيث قامت بعضها بالإبلاغ عن القضية للسلطات المحلية. خلال التحقيق الذي تبع ذلك، وجد المدعون أن تشانغ كان يعاني من إصابات غير عادية تتناسق تمامًا وتفتقر إلى آثار من أحذيته أو جواربه.

أثناء التحقق من الطقس في 26 يناير، الليلة التي يفترض أن تكون فيها الإصابات بالتجمد، كانت درجات الحرارة تتراوح بين 6 درجات مئوية و 17 درجة مئوية، مما لا يكفي لتسبب التجمد. أثناء فحص منازل الشابين، وجدت السلطات وثائق تأمين، سجلات طبية، وكذلك صندوق من البوليستيرين كان قد تم تخزين الثلج الجاف فيه.

يزعم المدعون أن لياو كان يواجه مشاكل مالية خطيرة بسبب فقدانه لأمواله في سوق العملات المشفرة وتمكن من إقناع تشانغ بالموافقة على خطته والحصول على دفعة كبيرة.



في 14 مارس، تم توجيه تهمة الاحتيال لكل منهما، واتهام لياو بتسببه في إصابة جسدية خطيرة لصديقه.