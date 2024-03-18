وزير أردني: الأكل الذي نكبّه سنوياً يكفي لإشباع مليون ونصف المليون لعام كامل

كشف وزير الزراعة الأردني خالد الحنيفات أن الهدر الغذائي في الأردن، يقدَّر بحوالي 93 كيلوغرامًا للفرد في العام؛ أي حوالي 955 ألف طن من الغذاء تكفي لتغطية الاحتياجات الغذائية لحوالي (1,5) مليون شخص لمدة عام كامل.

وقال الوزير الأردني خلال اطلاقه الحملة الوطنية التوعوية لتوجيه السلوك للحد من هدر الغذاء أمس، "إن الطريقة التي ننتج ونستهلك الغذاء بها، أبعد ما تكون عن الاستدامة أو العدالة، فبالرغم من أن عالمنا ينتج أغذية أكثر مما يحتاج، الا ان هناك حوالي 800 مليون جائع يعيشون بيننا وهذا العدد آخذ في الازدياد".

وتابع "وفي الوقت نفسه، يهدر العالم 931 مليون طن من الأغذية المنتجة سنوياً أي ما يعادل ثلث غذائه".

وفي الأردن الذي يعد فقيرًا مائيًا، قال الحنيفات، إن فقدان وإهدار الأغذية لهما تأثير مضاعف على المياه، كما يمثلان أيضا إهدارا للموارد المستخدمة في الإنتاج مثل الأراضي والطاقة والمدخلات، وزيادة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، إضافة للأعباء المالية التي تضاف على المنتجين، والتجار، والمستهلكين.

