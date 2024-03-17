دبـي أرض الفرص.. «شارك تانك» يكمل الرحلة الأولى

بعد رحلة امتدت على مدار 13 حلقة، أسدلت «دبي للإعلام» الستار على الموسم الأول من برنامج «شارك تانك دبي»، الذي عُرض على شاشة «تلفزيون دبي»، واستطاع تحقيق استثمارات بلغت نحو 45 مليون درهم، استفاد منها 26 مشروعاً من الإمارات والمنطقة، ليعكس ذلك أهمية البرنامج وما شهدته حلقاته من منافسات عالية، شارك فيها أكثر من 80 رائد أعمال من الإمارات والمنطقة، سعوا لإقناع نخبة من رجال الأعمال للاستثمار في مشروعاتهم وأفكارهم المبتكرة مقابل حصولهم على نسبة معينة منها.

وكشفت «دبي للإعلام» عن أن البرنامج - الذي جاء في إطار جهودها الرامية لتحفيز رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحفيزهم على تحويل أفكارهم إلى مشروعات ناجحة - تمكن من دخول قائمة «التوب 10» في منصة «أوان» الرقمية.

تمويلات

وبحسب تقارير «دبي للإعلام»، تربع مشروع «هاوس أوف بوبس»، لصاحبه مازن كنان، على عرش المشروعات الأعلى استثماراً بعد حصوله على تمويل بـ10 ملايين درهم، قدمها رجل الأعمال إيلي خوري مقابل نسبة 10% منه، تلاه مشروع «يانزوا» لصاحبه محمد جعفر، الذي حصل على خمسة ملايين درهم، قدمتها رائدة الأعمال أميرة سجواني مقابل حصولها على نسبة 35% منه، كما حصل مشروع «هايبرد اكسبيرينس» لروي عزي على تمويل بخمسة ملايين درهم، مقابل حصول إيلي خوري على نسبة 25% من قيمة المشروع.

وحصل مشروع «ذا بروث لاب» لصاحبته هديل الخطيب على ثلاثة ملايين درهم، شارك في تقديمها كل من فيصل بلهول، ورائد الأعمال يوسف حماد، مقابل حصولهما على نسبة 30%. بينما جاء مشروع «ذا سماش رووم» لصاحبته هبة الله دهماني، التي حصلت على استثمار بقيمة مليوني درهم، اشترك في تقديمها كل من فيصل بلهول وأميرة سجواني ونور سويد. كما نجح مشروع «روبوتيك» لمحمد منصور في الحصول على مليوني درهم، قدمتها نور سويد مقابل حصولها على 25% من قيمة المشروع، فيما تمكنت ديما العلمي، صاحبة مشروع «من أم لمؤلفة»، من الحصول على 1.8 مليون درهم، قدمها رائد الأعمال يوسف حماد مقابل حصوله على 28%، وحصلت مشروعات «بايك ماي داي» لياسمين وكرم، و(ADHR) لإلهام وإيلين، و«ريست هيرو» لعبدالله الشمري، على تمويل بقيمة مليون ونصف المليون درهم لكل واحد منها، بينما اختلفت نسب المستثمرين في هذه المشروعات.

خطوة مهمة

من جهتها، أكدت رئيس القنوات التلفزيونية والإذاعية في «دبي للإعلام»، سارة الجرمن، أهمية الفرص التي قدمها برنامج «شارك تانك دبي» لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، معتبرةً أن البرنامج مثّلَ خطوة مهمة على طريق دعم رواد الأعمال وتمكينهم.

وقالت: «على مدار حلقات البرنامج، شهدنا عرض تشكيلة متنوعة من الأفكار التي نجح أصحابها في نيل ثقة لجنة المستثمرين، ليعكس ذلك نوعية هذه المشروعات وقوتها وما تمتلكه من إمكانات وقدرة على تحقيق النجاح والتوسع في السوقين المحلية والإقليمية».

وأضافت أن البرنامج يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي من خلال إسهامه في تهيئة بيئة محفزة لرواد الأعمال، إذ استطاع «شارك تانك دبي» أن يتحول إلى مصدر إلهام للآخرين، وتشجيعهم على الاستثمار في العديد من القطاعات الاقتصادية، انطلاقاً من دبي التي أصبحت تمثل أرض الفرص، كاشفةً عن بدء استعدادات «دبي للإعلام» لإطلاق الموسم الثاني من البرنامج الذي سيرى النور على شاشة تلفزيون دبي قريباً. يذكر أن المشروعات المشاركة في البرنامج توزعت بين ثلاث فئات: أفكار تجارية غير منجزة، والشركات الناشئة، والشركات القائمة وتمتلك تاريخاً من الإنجازات.

• «دبي للإعلام» تستعد لإطلاق الموسم الثاني من البرنامج على شاشة تلفزيون دبي قريباً.

• البرنامج تمكن من دخول قائمة «التوب 10» في منصة «أوان» الرقمية.

• 3 فئات، تضمنتها مشروعات البرنامج: أفكار تجارية غير منجزة، والشركات الناشئة، والشركات القائمة وتمتلك تاريخاً من الإنجازات.

سارة الجرمن:

• البرنامج يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي، من خلال إسهامه في تهيئة بيئة محفزة لروّاد الأعمال.

نخبة من روّاد الأعمال

ضمت لجنة المستثمرين نخبة من روّاد الأعمال، وهم: فيصل بلهول، رائد الأعمال والمستثمر الإماراتي الذي أسس سابقاً «إثمار كابيتال بارتنرز»، و«أمانات القابضة» التي تُعدّ واحدة من أكبر شركات الرعاية الصحية والتعليم المتكاملة في دول مجلس التعاون الخليجي. وأميرة سجواني، رائدة الأعمال الإماراتية، التي تشغل منصب العضو المنتدب للمبيعات والتطوير في شركة «داماك العقارية»، إحدى أبرز شركات التطوير العقاري في دولة الإمارات والشرق الأوسط، وهي الشريكة المؤسسة والمديرة التنفيذية لشركة «بريبكو»، وتُعدّ أميرة مثالاً يُحتذى في القيادة والنجاح، وقدوةً للواتي يرغبن في تحقيق أحلامهن في عالم الأعمال.

أما إيلي خوري، الذي أسس بعد 30 عاماً من الخبرة في مجال التسويق وعالم الاستثمار شركة «فيفيوم هولدينج»، فيوظف خبرته وعلاقاته للاستثمار في المواهب والأفكار وبناء العلامات التجارية الناجحة. فيما يقود يوسف حماد، الشريك الإداري في «بيكو كابيتال»، استراتيجية الشركة والاستثمارات في مجال التكنولوجيا، وشارك في تأسيس شركات في المملكة العربية السعودية والمنطقة.

وتدير نور سويد محفظة استثمارية متنوعة من الشركات الناشئة، معظمها في قطاع التكنولوجيا، وأسست شركة «غلوبال فينتشرز»، وتستثمر في شركات بالأسواق المحلية والإقليمية، وتساعدها على النمو والامتياز على الإطار الإقليمي والعالمي، واختيرت في عام 2018 واحدة من أفضل 50 امرأة في مجال التكنولوجيا في العالم من قبل مجلة «فوربس».