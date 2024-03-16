جوائز «المندوس».. شقة وسيارات وسبائك ذهب وبهجة رمضانية

يواصل برنامج «المندوس» الحفاظ على مكانته الخاصة التي يحتلها في قلوب جمهوره، لاسيما أولئك الذين تعودوا إطلالته خلال شهر رمضان المبارك، إذ يلتقي الإعلامي عبدالله إسماعيل متابعي قناة «سما دبي» ومنصة «أوان» الرقمية و«إذاعة دبي» يومياً في تمام الـ10 مساءً، ليقدم لهم «وجبة سعادة دسمة» بفضل أسلوبه المميز وطاقته الإيجابية وقدرته على التفاعل بسلاسة مع كل شرائح المجتمع، ليمثل ذلك واحداً من أبرز أسرار نجاح البرنامج الذي أصبح جزءاً أساسياً من الدورة البرامجية الرمضانية الخاصة بقنوات «دبي للإعلام».

وفي رمضان الحالي، يواصل عبدالله إسماعيل المضي في رحلته التفاعلية مع الجمهور من خلال لقاءاته اليومية معهم، مؤكداً أن «برامج المسابقات عموماً تمتاز بقربها من القلب وبقدرتها على لفت أنظار الجميع، بفضل ما تحمله من فقرات متنوعة تجمع بين المعرفة والترفيه، وهو ما يتجلى في (المندوس) الذي تحول إلى ما يشبه طقساً احتفالياً تعوّد الجمهور حضوره خلال الشهر الفضيل، إذ يجمع حوله أفراد العائلة معاً، لمتابعة ما نقدمه من جوائز وفقرات مليئة بالبهجة والسعادة».

وشدد على حرص «دبي للإعلام» على إسعاد متابعي قنواتها عبر ما تقدمه من جوائز كبيرة. وتابع: «لدينا ضمن هذا الموسم قائمة جوائز يومية طويلة نسعى من خلالها إلى إسعاد الناس وإدخال الفرح في قلوبهم»، موضحاً أن الجوائز تشمل شقة ومجموعة من السيارات وسبائك الذهب، وغيرها الكثير من المفاجآت.

وأضاف الإعلامي الإماراتي: «(المندوس) برنامج اجتماعي شعبي يتميز بنوعية فكرته وبقدرته على الاقتراب من الجمهور والتفاعل معهم وملامسة قلوبهم، فيما يشكل الخوض في مراحل النقاش والتحديات المختلفة نكهة خاصة، فمن خلالها يمكن التعرف إلى الناس وتطلعاتهم وطموحاتهم وأحلامهم أيضاً، كما يمكن أن نشعر بفرحهم بما يحصلون عليه من جوائز». ورأى أن البرنامج اكتسب طابعه الخاص من خلال تسليطه الضوء في بعض جوانبه على التراث الإماراتي والبيئة المحلية وتنوعها.

وأشار إلى أن البرنامج يعود في رمضان الحالي بحلة جديدة تجمع بين روح الماضي وشغف المستقبل.

«الأقرب إلى المشاهد»

قال الإعلامي عبدالله إسماعيل إن «برنامج المندوس يتناغم مع توجهات (دبي للإعلام) بأن تكون (الأقرب إلى المشاهد)، وقد حرصت على أن يكون البرنامج أكثر قرباً من الجمهور من خلال بث بعض حلقاته مباشرة من مواقع خارجية عدة في دبي، لضمان تفاعله المباشر مع الناس».

عبدالله إسماعيل:

. البرنامج يتميز بفكرته وقدرته على الاقتراب من الجمهور والتفاعل معهم وملامسة قلوبهم.

. البرنامج اكتسب طابعه الخاص من خلال تسليطه الضوء على التراث الإماراتي والبيئة المحلية وتنوعها.

. 10 مساءً موعد البرنامج الذي يُطل بحلة جديدة هذا العام.