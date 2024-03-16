بعد أن رفضته .. رجل يحول حياة امرأة الى جحيم وفئران وثعابين ومتفجرات

وضع رجلان من جورجيا خطة جهنمية مليئة بالحقد تجاه امرأة وابنتها على خلفية قصة عاطفية فاشلة شملت تفجير بيتها ومحاولة تسريب ثعبان ضخم لمنزلها لكي يلتهم ابنتها.

وقالت السلطات في ولاية جورجيا إن كاليب كينزي البالغ من العمر 34 عامًا وستيفن جلوسر البالغ من العمر 37 عامًا تآمرا لمضايقة أو تخويف أو إصابة أو قتل المرأة التي تمتلك المنزل. حيث يُزعم أن جلوسر والضحية التقيا عبر تطبيق مواعدة لكن علاقتهما تدهورت في النهاية، لذلك قررا حظر بعضهما البعض.

وعلى إثر ذلك قرر الرجل وصديقه كنزي القيام بعدة خطوات للانتقام، من بينها إطلاق سهام على الباب الأمامي للضحية، وإرسال فئران ميتة لها بالبريد، وحلق فروة رأسها، وتفجير المنزل، وإطلاق ثعبان كبير ليأكل ابنتها.

وذكرت محطة WTOC أن جلوسر الذي يعرف منزل الضحية صنع عبوة ناسفة مع كينزي باستخدام التانيريت، و هو نوع من الأسلحة النارية التي تم تصميمها للانفجار عند إصابتها برصاصة. وقالت الشرطة إن الاثنين استخدما العبوة بعد ذلك لتفجير منزل المرأة.

وقال أحد الشهود للمحققين إنهم رأوا سيارة دفع رباعي سوداء تغادر مكان الحادث، والتي تبين أنها سيارة كينزي، مما قاد الشرطة لإصدار مذكرة تفتيش لمنزلي كينزي وجلوسر وهواتفهما، فعثرت السلطات على أدلة على وجود متفجرات.

وقد تم توجيه الاتهام إلى الرجلين بعدد كبير من الجرائم، بما في ذلك: "حيازة مادة متفجرة بشكل غير قانوني، حريق متعمد من الدرجة الأولى، المطاردة، استعمال مادة متفجرة لارتكاب جريمة جناية أخرى، التآمر لاستخدام مادة متفجرة لارتكاب جناية، حيازة جهاز تدميري غير مسجل."

وقال ممثلو الادعاء إن تهمة التآمر يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 20 عامًا، كما أن استخدام متفجرات لارتكاب جناية يعاقب عليه بالسجن لمدة 10 سنوات.

ولم يذكر الخبر وضع المرأة وإن كانت وابنتها أصيبتا بأذى يذكر.