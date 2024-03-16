عطل تقني يوقف خدمات مطاعم «ماكدونالدز» في جميع أنحاء العالم

عانت سلسلة مطاعم «ماكدونالدز» من عطل في نظام تكنولوجيا المعلومات (آي تي) في بعض مطاعمها، مما جعل العملاء غير قادرين على طلب الطعام، وفقاً لصحيفة «إندبندنت».

وصباح اامس(الجمعة)، اشتكى العملاء في المملكة المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا واليابان على وسائل التواصل الاجتماعي من مشكلات، بينما كانوا يحاولون شراء الوجبات من عملاق الوجبات السريعة.

قال بعض العملاء إن المطاعم كانت تقبل الأموال النقدية فقط، وإن الطلبات كانت تُكتب يدوياً على الورق.

وأفاد آخرون بأنهم تمكّنوا من الطلب بنجاح من خلال تطبيق «ماكدونالدز»، لكنهم لم يتمكنوا فعلياً من تقديم الطلبات داخل المطاعم.

وأوضحت «ماكدونالدز» أنها على علم بالمشكلة التقنية، وتعمل على حلها. وأشارت إلى أن المشكلات لا تتعلق بهجوم إلكتروني.

في اليابان، اعتذرت الشركة للعملاء على وسائل التواصل الاجتماعي، وقالت إنهم قد يحتاجون إلى «الانتظار لبعض الوقت» حتى يتم حل المشكلات. ووصفت الأمر بأنه «فشل في النظام».

وفي المملكة المتحدة، قال عدد من العملاء على وسائل التواصل الاجتماعي إن مطاعم السلسلة مغلقة رغم أنهم تمكنوا من تقديم الطلبات عبر التطبيق.

وأوضح متحدث باسم الشركة: «نحن على علم بالانقطاع التكنولوجي الذي أثر في مطاعمنا».

وأضاف المتحدث: «المسألة لا ترتبط بالأمن السيبراني».وأثارت هذه الحادثة استهزاء السلسلة المنافسة «بيرغر كينغ».