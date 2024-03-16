الكشف عن وصية غريبة جداً كتبتها فيفي عبده في حال موتها

كشفت الفنانة المصرية الشهيرة فيفي عبده خلال تصريحات تلفزيونية لها، عن وصية "صادمة" أوصتها لعائلتها في حال موتها.

وقالت فيفي عبده كاشفة عن وصيتها أنها أوصت بعدم دفنها في حال موتها وتأجيل ذلك لعدة أيام، وتابعت "أنا قُلت لأولادي لو مُت سيبوني يومين برة، لما تتأكدوا أني خلاص مت فعلا، لأنّي ممكن أكون في غيبوبة سكر ولا حاجة".

وأضافت فيفي عبده: "أنا كل يوم بدعي ربنا يطول في عمري، لأني بحب الحياة وللأسف مشوفتهاش غير لما كبرت، عمري ما شوفت الدنيا وأنا مبسوطة، أنا مريت بتجربة صعبة زي المرض.. المرض بيخوف وغدار.. ربنا يحفظنا".

وأشارت إلى الأمن والأمان في مصر قائلة: "والله العظيم دايما بقول بسم الله ما شاء الله، علشان مصر متتحسدش على الأمن والأمان اللي في البلد، الحمد لله.. عمار يا مصر.. عمار يا مصر.. إحنا في دولة عظيمة ربنا يحفظها ويحفظ الرئيس".