شيرين: " كل اللي حواليّ خونة.. يا رب تاخدني أنا وبناتي"

صدمت المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب جمهورها بتصريحات قاسية وهي تتحدث عما تعرضت إليه خلال السنوات الأخيرة، والخذلان الذي لاقته من القريب والغريب، حسب وصفها.

الأمر الذي وصل بها، كما قالت، أنها تمنت الموت لها ولبناتها، حيث كانت تدعي ربها أن يتوفاها هي وبناتها معا، خوفا عليهن من الاستغلال بعد رحيلها، وكانت تشعر بالحزن حينما تستيقظ وتجد أنها مازالت على قيد الحياة.

وخلال حلولها ضيفة على برنامج "بيغ تايم بودكاست"، الذي يقدمه عمرو أديب والمطربة أصالة عبر شاشة "MBC" في شهر رمضان، كشفت مطربة "آه يا ليل" أنها منذ الصغر تتعرض للاضطهاد في المنزل، ويتم التنمر عليها، مشيرة إلى كونها في أزمتها الأخيرة، وجدت كذبا من بعض زملائها، كما لمست غيرة وغلّاً، بعدما أحبوا وقوعها ومعاناتها، لكن هؤلاء الأشخاص كانوا سببا في عودتها بقوة.

وتحدثت شيرين عن تعرضها للسحر، معتبرة أنها وزميلتها ياسمين عبد العزيز تعرضتا للأمر نفسه، وأنها تحاول التغلب على الأمر عبر قراءة القرآن الكريم، كما أكدت على طلبها مساعدة الأطباء النفسيين، لكنهم لم يتمكنوا من الوصول إلى حلول لحالتها في تلك الفترة.

المفاجأة الصادمة تمثلت فيما ذكرته شيرين عن تعرضها للسرقة على مدار 25 عاما، وكونها لم تجد أحدا من القريبين منها من أجل استثمار أموالها.

وكشفت شيرين عن تعرضها لسقوط غريب خلال إحدى الحفلات، كما أنها فوجئت بكونها لا تستطيع الغناء، وهناك تعليقات كثيرة تردها وتعلق على صوتها في الحفلات.

شيرين وصفت جميع من حولها بالخونة، وأجمعت على كل من كان إلى جوارها خانها، كما أن البعض حينما كانت تنهي عمله، كان يطلب مقابلا ماليا من أجل إنهاء خدماته، بدلا من التوسل لها كي تسامحه.