نجوى فؤاد: "ضيعت عمري في الفن أونطة.. بقالى 6 شهور بتعذب ومحدش بيسأل عليا"

كشفت الفنانة نجوى فؤاد أنها تعيش لحظات صعبة بعد أزمتها الصحية الأخيرة، حيث تعاني من مشاكل صحية أهمها انزلاق غضروفي.

ونشرت الإعلامية سهير جودة فيديو من زيارتها للفنانة نجوى فؤاد من داخل منزلها وظهرت فيه الراقصة المصرية المعروفة وهي تشكو مما تتعرض له حاليا من ضيق فى المعيشة وعدم حصولها على معاش كباقي فئات المجتمع.

وأكدت نجوى فؤاد أنها تعاني من مرضها منذ فترة طويلة قائلة: “بقالى 6 شهور بتعذب ومحدش بيسأل عليا”، وأضافت: “الحياة صعبة والواحدة ضيعت عمرها على الفن أونطة حتى المعاش ملناش معاش وكل حاجة بقت غالية”.

وأثارت الفنانة نجوى فؤاد حالة من الجدل الواسع مؤخرا بعد تصريحاتها عن قصة مرضها فى الفترة الأخيرة بعد تعرضها لأزمه فى الغضروف، وأنها أجرت عمليه جراحية وفشلت، ومنعها الأطباء من تكرارها.

وأضافت: أواظب علي جلسات العلاج الطبيعي بشكل مكثف في الفترة الراهنة، ولهذا السبب لم أقم بالسفر لقضاء إجازة الصيف.