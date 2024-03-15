«أنا أعمل بجد»... عبارات تجنبها في مقابلة التوظيف

قدَّم نولان تشيرش، مسؤول التوظيف السابق في شركة «غوغل» نصائح لمن سيجري مقابلة العمل، بشأن عبارات يجب تجنُّبها، لأنها ستعطي انطباعاً سلبياً لصاحب العمل، بحسب شبكة «CNBC» الأميركية.

وقال تشيرش إن هناك العديد من الأساليب التي يمكنك استخدامها لإثارة إعجاب صاحب العمل أثناء المقابلة، مثل أن تخبره بما يثير اهتمامك بشأن العمل، على سبيل المثال، حيث سيوضح هذا أنك شخص شغوف ومهتم حقاً بهذه الفرصة، وكذلك اسأل عن المشكلة التي يمكنك حلها لهم في اليوم الأول لبدء إعداد نفسك لتحقيق النجاح؛ إذا تم تعيينك، وقم بإيماءة رأسك، وابتسم أثناء حديث الشخص الذي يجري معك المقابلة، لإظهار أنك واثق من نفسك.

ومن ناحية أخرى، لفت تشيرش إلى سلوكيات التي يجب عليك تجنبها، مثل العبارات التي قد تؤدي إلى نفور الشخص الذي يجري معك المقابلة.

واستعرض نولان تشيرش بعضاً من تلك العبارات، مثل «أنا أعمل بجد» أو «أنا أسعى إلى الكمال»، لأنها تجعل الأمر يبدو وكأنك تعتقد أنه ليس لديك ما تتعلمه، بل إن هذه العبارات تعكس عيوباً في الشخصية. وبدلاً من هذه العبارات، يوصي تشرش بإعطاء مثال على خطأ ارتكبته، وما تعلمته منه وكيف تحسنت.

وكذلك نصح بعدم قول أي شيء سلبي عن الأشخاص الذين عملت معهم؛ سواء كان زميلاً سابقاً أو مديراً أو شركة، وقال إن «إلقاء اللوم على شخص آخر يبدو سيئاً».

وأضاف: «الأشخاص الذين ترغب في العمل معهم يتحملون المسؤولية، لأن ذلك يشير إلى أنك متواضع بما يكفي للاعتراف بأنك لست مثالياً، وأنك على استعداد للتعلم من أخطائك والتحسن».

ونصح أيضاً بتجنب الإجابة عن الأسئلة بـ«لا أعرف»، خصوصاً الشباب الذين بدأوا حياتهم المهنية، فمن المحتمل ألا يكون لديهم كثير من الخبرة للاستفادة منها وتقديم أمثلة ملموسة لما تمكنوا من تحقيقه.

وقال في هذه الحالة: «لا بأس أن تقول: لا أعرف، ولكن اطرح بعض الأمثلة عن كيفية تعاملك مع المشكلة افتراضياً لتظهر أنك ستكون سباقاً»، وعليك أن تثبت أنك قادر على القيام بذلك وذكر: «نحن ندفع لك مقابل حل هذه المشكلة».