مبابي يقاضي مطعماً بسبب "ساندويش كباب"

تلقى صاحب أحد المطاعم تهديداً من محامية كيليان مبابي نجم منتخب فرنسا وباريس سان جيرمان باللجوء إلى القضاء بسبب شطيرة كباب تحمل اسم اللاعب دون الحصول على موافقة مسبقة.

ووفقاً لإذاعة "مونت كارلو" فإن محمد هني مالك أحد المطاعم المتخصصة بتقديم وجبات الكباب وأحد المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي ومشجع لمرسيليا، قد تلقى رسالة من دلفين فيرهايدن محامية كيليان مبابي تهدده باللجوء إلى القضاء وتطالبه بتغيير اسم إحدى وجبات مطعمه الشهيرة وتحمل اسم مبابي خلال أسبوع.

وعبر هني عن دهشته مشاركاً الرسالة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتي جاء فيها: "السيد هني يستخدم اسم كيليان مبابي لأغراض تجارية وترويجية دون الحصول على موافقة مسبقة من طرفنا."

ورد محمد قائلاً: "لم أعتقد أن لاعباً بهذا المستوى يفقد عقله ويجد الوقت لمهاجمتي من أجل شطيرة، ما فعلته فقط أنني سميت وجبة باسم اللاعب كما فعلت في عدة مرات."

وجاء في شرح الوجبة التي أثارت غضب كيليان "خبز طازج ومستدير مثل رأس كيليان مبابي".

وأضاف هني: "لم أسخر من مبابي قط، سميت وجبة فيما مضى باسم ديمتري باييت (لاعب فاسكو دا غاما البرازيلي، والحائز على كأس العالم 2018 إلى جانب مبابي) ولم يشتكيني، لأنه يملك القيم التي يفتقدها مبابي."