مصر.. وفاة "فتاة الشروق" حبيبة الشماع بعد غيبوبة 21 يوماً

أعلن المحامي محمد أمين، وفاة حبيبة الشماع، المعروفة إعلاميا بفتاة الشروق، اليوم بعد تدهور حالتها الصحية وتعرضها لنزيف من عينيها صاحبه نزيف حاد في المخ.

وقال محامي حبيبة الشماع، إنها قضت الفترة الأخيرة في العناية المركزة وكانت حالتها تسوء يومًا بعض يوم، وكان يتم علاجها داخل مستشفى المركز الطبي العالمي بالقاهرة الجديدة.

وذكرت وسائل إعلام مصرية ان إدارة مستشفى المركز الطبي العالمي بالقاهرة الجديدة أخطرت النيابة العامة، لانهاء اجراءات وتصاريح دفن جثمان الفتاة حبيبة الشماع.

الجدير بالذكر أن فتاة الشروق نقلت إلى المستشفى، ودخلت في غيبوبة منذ 21 يوماً، بعدما قفزت من سيارة أوبر، خوفاً من تعرضها للخطف بعدما قام السائق بإغلاق النوافذ.

وكانت وزارة الداخلية المصلاية كشفت في وقت سابق، تفاصيل واقعة قفز حبيبة الشماع من سيارة على طريق السويس بالقاهرة، جهة مدينة الشروق، أثناء سيرها.

وتمكنت أجهزة الأمن من تحديد مكان السائق وألقت القبض عليه، حيث تبيّن أن له معلومات جنائية ومقيم في نطاق محافظة الجيزة، وبمواجهته أقر أنه أثناء قيادة السيارة أغلق النوافذ لرش معطر، إلا أنه تفاجأ بالمدعوة حبيبة تقفز خارج السيارة، وأنه قرّر مواصلة السير خوفًا من تعرضه للمساءلة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة.