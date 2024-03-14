وصفات طبيعية لتطويل الشعر بخطوات بسيطة

ذكر موقع " lofficielusa"، المهتم بالموضة والجمال، أن هناك خطوات طبيعية لتطويل الشعر والتي تعتمد على خطوات بسيطة

وصفة زيت الخروع لتطويل الشعر



حيث يساعد زيت الخروع على تطويل الشعر وذلك لأنه يحتوى على نسبة عالية من فيتامين E، حيث يساعد على تقوية وتطويل الشعر وترطيبه وذلك من خلال مزج زيت خروع مع زيت آخر أخف مثل زيت الزيتون أو زيت الأركان، وخلط ملعقة كبيرة من زيت الخروع مع 3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون، ثم وضع الخليط على فروة الرأس بأكملها وأطوالها، ثم تدليك الشعر بلطف لبضع دقائق، وتركه لمدة 30 دقيقة على الأقل قبل غسله بشامبو خفيف.



وصفة البصل لتطويل الشعر

يعزز البصل الدورة الدموية ويساعد على تغذية بصيلات الشعر، ولهذا ينصح بمزج البصل لاستخراج عصيره، ثم خلطه مع ثلاث ملاعق كبيرة من عصير البصل مع ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند وملعقة كبيرة من زيت الزيتون، مع التقليب ثم وضع الخليط على الشعر، مع التركيز على الجذور، وتركه لمدة ساعة قبل غسل الشعر بالشامبو.



وصفة حليب جوز الهند لتطويل الشعر

يساعد حليب جوز الهند، على إصلاح الشعر التالف، وترطيبه وذلك من خلال خلط ست ملاعق كبيرة من حليب جوز الهند المكثف بنسبة تزيد عن 90 بالمائة مع 3 ملاعق كبيرة من زيت الخروع، ثم وضع القناع على الشعر وتركه لمدة 30 دقيقة على الأقل قبل غسل الشعر بالشامبو، ثم إضافة بضع قطرات من زيت الريحان العطري إلى الخليط، مما يساعد على تحسين الدورة الدموية في فروة الرأس ويساعد على تطويله.