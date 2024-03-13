رامز جلال يضع البنزين بجوار النار.. ويشعل الموسم مبكراً

تصدّر الفنان رامز جلال «التريند» عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بعد عرض الحلقة الأولى من برنامجه «رامز جاب من الآخر»، التي استضاف فيها الفنانين أحمد السقا وباسم سمرة.

وأشاد معظم الذين تفاعلوا مع «هاشتاغ» البرنامج بالتجديد الملحوظ الذي يشهده الموسم الحالي ليأتي مختلفاً عن الأعوام الماضية. وأثار الفنان باسم سمرة الجدل بردوده على أسئلة رامز عن خلافاته مع الفنانين نيللي كريم وأحمد السقا ومحمد رمضان.

من جانبه، غرّد رامز جلال عبر حسابه على منصّة «إكس» (تويتر سابقاً)، كاشفاً أنه في نسخة هذا العام من برنامجه سيضع البنزين بجوار النار، في إشارة إلى فكرة «رامز جاب من الآخر» التي تقوم على الجمع بين اثنين من المشاهير بينهما خلافات سابقة، وتعريضهما لمقالب عدة معاً. كما حرص رامز على الترويج للحلقة من خلال تغريدات عدة متتالية على حسابه.

وتشمل قائمة ضيوف رامز هذا العام كلاً من: نجلاء بدر، سمية الخشاب، محمد شاهين، باميلا الكيك، عبدالناصر زيدان، محمد رياض، حمادة هلال، حسن شاكوش وطليقته، وحمدي الميرغني، إسراء عبدالفتاح، محمد لطفي، ميرهان حسين، آيتن عامر، أحمد حسام، وغيرهم.

وذكرت تقارير أن عدداً من ضيوف البرنامج تعرض لإصابات خلال التصوير منهم: الفنانة شيرين رضا التي ذكر أنها أصيبت بشرخ في القدم، والنجمة سمية الخشاب التي تعرضت لكدمات وخدوش أدت إلى دخولها المستشفى، وأعربت مديرة أعمالها في تصريحات صحافية عن عزم الفنانة المصرية اتخاذ الإجراءات القانونية بعد إصابتها أثناء التصوير.

بينما أصيب الإعلامي الرياضي عبدالناصر زيدان بكسر في اليد، وأعلن عن عزمه مقاضاة رامز والبرنامج لتعمدهما التعامل معه باستهتار، وقال في منشور عبر حسابه على «فيس بوك»: «كنت بتمنى أن يكون هناك حل للأزمة بيني وبين mbc قبل ظهور هذا البرومو، وأنا إلى الآن مازلت أنتظر من جانبي موقفاً إيجابياً يليق بمؤسسة عريقة بوزن كيان mbc.. لكن يبدو أن الأمور تسير في اتجاه لم أكن أود أن نذهب إليه، أرى أن هناك استهتاراً متعمداً من المسؤولين عن القناة في مصر ولم يهتم أحد بما تعرضت له وأصابني من أضرار جسيمة يوم تصوير المقلب مع رامز جلال في دبي».

حذف حلقات

ترددت أنباء عن حذف حلقات من برنامج «رامز جاب من الآخر» بعد تصويرها مع فنانين كبار في العمر، إذ اعترضوا على الشكل الذي ظهروا به، وهو ما نفته مصادر من فريق البرنامج، مؤكدة أن جميع الحلقات التي صورت ستعرض للجمهور.