تعرف على أقصر وأطول عدد ساعات الصيام حول العالم

مع حلول شهر رمضان، ينشغل المسلمون حول العالم بمعرفة عدد ساعات الصيام في بلادهم. فبينما يصوم البعض نهاراً قصيراً نسبياً، يواجه آخرون تحدّي الصيام لأكثر من 17 ساعة.

وتُسجل مدينة بورتو مونت في تشيلي أقصر ساعات الصيام، حيث سيصوم المسلمون 12 ساعة و44 دقيقة فقط. بينما في نوك، عاصمة غرينلاند، سيواجهون أطول نهار بواقع 17 ساعة و26 دقيقة، ما يشكل تحدّيًا إيمانيًا عظيمًا.

كما وتتصدر كمبالا، عاصمة أوغندا، قائمة العواصم الإسلامية بساعات الصيام القصيرة بـ 13 ساعة و17 دقيقة. بينما تتربع نور سلطان، عاصمة كازاخستان، على عرش أطولها بـ 15 ساعة و33 دقيقة..



وفيما يلي قائمة بساعات الصيام في بعض العواصم العربية والإسلامية:

موروني، جزر القمر – 13:04 ساعة

مقديشو، الصومال – 13:19 ساعة

جيبوتي، جيبوتي – 13:31 ساعة

صنعاء، اليمن – 13:39 ساعة

نواكشوط، موريتانيا – 13:41 ساعة

الخرطوم، السودان – 13:44 ساعة

مسقط، عمان – 13:53 ساعة

الرياض، السعودية – 13:56 ساعة

أبوظبي، الإمارات – 13:57 ساعة

الدوحة، قطر – 13:57 ساعة

المنامة، البحرين – 13:59 ساعة

الجزائر، الجزائر – 14:02 ساعة

الكويت، الكويت – 14:07 ساعة

عمان، الأردن – 14:11 ساعة

القاهرة، مصر – 14:14 ساعة

بغداد، العراق – 14:16 ساعة

تونس، تونس – 14:17 ساعة

بيروت، لبنان – 14:17 ساعة

القدس، فلسطين – 14:17 ساعة

دمشق، سوريا – 14:18 ساعة

طرابلس، ليبيا – 14:21 ساعة

الرباط، المغرب – 14:23 ساعة