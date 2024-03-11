«محمد بن راشد للمعرفة» إلى معرض لندن للكتاب ببرنامج حافل

تشارك «مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة» في معرض لندن الدولي للكتاب 2024، الذي ينظم في العاصمة البريطانية خلال الفترة من 12 إلى 14 الجاري.

وستنظم المؤسسة خلال مشاركتها العديد من الفعاليات على مدار أيام المعرض، من بينها أنشطة تتمحور حول برنامج دبي الدولي للكتابة وما قدمه من مُخرجات معرفية على مدار عقد من الزمن، فضلاً عن تنظيم سلسلة من الجلسات والحوارات التي تُعنى بتحديات وآفاق المشهد المعرفي إقليمياً وعالمياً في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة، وتنامي دور الذكاء الاصطناعي.

وقال المدير التنفيذي لـ«مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة»، جمال بن حويرب: «نحرص على المشاركة الدورية في هذا المحفل المعرفي العالمي، باعتباره أحد أبرز وأعرق الفعاليات على الأجندة الدولية لمعارض الكتاب، فضلاً عن كونه منصةً للتواصل مع أقطاب المجتمعات المعرفية والأدبية والفكرية، والناشرين وجمهور القرَّاء من مختلف أنحاء العالم».

وأضاف: «يتيح لنا المعرض مساحةً للإضاءة على مشاريعنا ومبادراتنا وبرامجنا وإسهاماتها في دفع عجلة التنمية المعرفية، واستكشاف آفاق تطوير التعاون مع الجهات والمؤسسات التي تشاركنا الرؤية والطموح في تعزيز استدامة التنمية المعرفية، وإرساء دعائم مجتمعات واقتصادات المعرفة».

وأكمل جمال بن حويرب: «تعد المعارض الدولية للكتاب منابر فكرية واسعة النطاق والتأثير، ومنصات لمشاركة الخبرات وأفضل المنهجيات في جَسر الفجوات المعرفية. كما تأتي مشاركتنا في هذه المعارض تماشياً مع حرصنا على ترسيخ المكانة الرائدة لدولة الإمارات على الخريطة المعرفية العالمية، وتسليط الضوء على إسهاماتها في دعم وتمكين التنمية المعرفية، وتحفيز الإبداع والتميّز الأدبي والفكري».

وإضافة إلى عرض مشاريعها أمام زوار المعرض، ستنظِّم «مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة» في اليوم الأول من المعرض (غداً) جلسة بعنوان «البعد الجديد للمشاركة.. تطور وسائل التواصل الاجتماعي في عصر الذكاء الاصطناعي التوليدي»، والتي يقدمها رئيس القسم العالمي لوسائل التواصل الاجتماعي والذكاء الاصطناعي التوليدي في شركة «تاتا للخدمات الاستشارية» ماز نجم، وجلسة «الاستعانة بتحليلات البيانات الضخمة في القطاع الحكومي» وتقدمها باللغة الإنجليزية، ليلى فريدون، وجلسة «الحوارات المعرفية عالمياً وتنمية المكتبة العربية» ويتحدث خلالها هشام الجحدلي وفهد العودة، إضافة إلى جلسة «تقاطعات الترجمة.. ما بين المترجم والناشر» بمشاركة فاطمة الخطيب ودلال نصر الله.

وفي ثاني أيام معرض لندن الدولي للكتاب، ستنظِّم المؤسسة جلسة حول «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة»، تستضيف الدكتور ويس هاري، إضافة إلى جلسة بعنوان «النص والتقنية.. الذكاء الاصطناعي والكتابة الابداعية»، يتحدث خلالها نديم صادق.

كما ستنظِّم المؤسَّسة جلسة بعنوان «القراءة من منظور إسلامي.. شهر القراءة في الإمارات» وتستضيف جمال بن حويرب، إضافة إلى جلسة بعنوان «تقاطعات ثقافية، دبي - لندن» وجلسة حول «برنامج دبي الدولي للكتابة في 10 سنوات» مع حسين درويش، وجلسة بعنوان «الناشر الإماراتي وحقوق النشر» مع العنود آل علي وعبدالله الكعبي. وستختتم المؤسَّسة فعاليات اليوم الثاني بجلسة «اكتمال المعارف بالفنون والأدب» مع كل من فيء ناصر وهيثم حسين.

اليوم الأخير

في آخر أيام معرض لندن للكتاب، تعتزم «مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة» تنظيم جلسة ثانية حول «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة» مع الدكتور ويس هاري، إضافة إلى جلسة بعنوان «تجربة نشر الكتب.. مصر نموذجاً» مع مدير عام دار الشروق، أحمد بدير، وجلسة بعنوان «الإبداع المستدام.. إعادة التفكير بالعلاقة بين التصاميم والطبيعة» بمشاركة أستاذتي ممارسات التصميم المعاصر لوسي كيمبل، وسنترال سانت مارتينز، من جامعة الفنون في لندن. وستختتم المؤسسة مشاركتها بتنظيم جلسة «البيانات ودورها في تحسين أداء المؤسسات الحكومية»، وتقدمها ليلى فريدون باللغة العربية.