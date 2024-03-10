قتل زوجته وصوَّر الجريمة بالفيديو .. وودعها قائلاً: "إلى اللقاء"

وثق مقطع فيديو مرعب رجلاً يحمل بندقية، ويطلق ثلاث طلقات على زوجته ويقتلها، ليحاكم لاحقاً بالسجن 10 سنوات فقط.

وفي التفاصيل، حُكم على رجل من تكساس، أطلق النار على زوجته فقتلها أمام الكاميرا - بعد أن اكتشف أنها كانت على علاقة برجل آخر - بالسجن لمدة 10 سنوات فقط بتهمة قتلها.

وحُكم على كاري برمنغهام، 60 عامًا، في وقت سابق من هذا الأسبوع بعد إطلاق النار على زوجته باتريشيا، 48 عامًا، وقتلها في ديسمبر 2021 بعد اكتشاف أنها كانت على علاقة غرامية.

وتم تسجيل جريمة القتل بالفيديو، وعلى الرغم من الأدلة الدامغة، فإن برمنغهام سيقضي 10 سنوات في السجن فيما الحد الأقصى هو 20 عامًا.

وفي مقطع الفيديو، يمكن رؤية برمنغهام يرتدي رداء حمام ويمسك ببندقية. ويمكن سماع صوته وهو يقول لزوجته: "حسنًا، إلى اللقاء. أنت ستذهبين لمقابلة يسوع، آمل أن يكون الأمر يستحق ذلك، قبل إطلاق النار عليها ثلاث مرات.

ووقع إطلاق النار بينما كانت ابنتهما أوليفيا في المدرسة، ودار بينهما جدال لمدة 30 دقيقة قبل إطلاق النار. وهي المحادثة التي أصبحت جزءًا كبيرًا من المحاكمة.

ويمكن سماعه وهو يقول: "لقد انتهيتِ"، بينما ترد باتريشيا: "لقد انتهيتَ أنت أيضًا"، حيث أصبحت محادثتهما أكثر حدة.

وسيقضي برمنغهام عقوبة السجن لمدة عشر سنوات، وسيكون خاضعا للإفراج المشروط بعد خمس سنوات.

وفي حديثها عن الحكم على والدها، قالت ابنتهما أوليفيا: "لقد فقدت والديّ في ذلك اليوم.