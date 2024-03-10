خشونة في الصوت وألم في الحلق والسبب لا يخطر ببال

لم يتوقع رجل فيتنامي يبلغ من العمر 53 عامًا ويعاني من أعراض خشونة في الصوت وحرقة في الحلق أن يجد نفسه محور أبحاث طبية وأخبار غريبة على وسائل الإعلام. فبعد أن حاول الرجل تجاهل الأعراض التي بدت له كنزلة برد، بدأ يبصق دما وعندها أدرك أن الأمور أسوأ مما تبدو عليه.

وفي البداية، حاول الرجل تحديد السبب بنفسه، من خلال فتح فمه والنظر في المرآة، لكنه لم يتمكن من رؤية الكثير باستثناء ما يشبه الكتلة البنية في الجزء العلوي من حلقه، مما أصابه بالذعر فطلب على الفور المساعدة الطبية المتخصصة؛ ليصعق بأن علقة حية موجودة في حلقه.

وعندما وصل الرجل إلى المستشفى الوطني للغدد الصماء في هانوي وهو يشكو من ألم في الحلق وبصق دم في بعض الأحيان، أجرى الأطباء تنظيرًا داخليًا كشف عن علقة يبلغ طولها 6 سم ملتصقة بقوة بحلقه، في أسفل المزمار بالقرب من القصبة الهوائية.

وفيما يعتبر الأمر نادرا للغاية مع حالة واحدة مسجلة من قبل في فيتنام أيضا، فإنه عادة ما تتمكن العلقات من دخول جسم الإنسان بسبب نقص عوامل النظافة المناسبة.

وفي هذه الحالة بالذات، وفقا لما نقله موقع "Vietnam vn" أخبر المريض البالغ من العمر 53 عامًا الأطباء أنه تعرض لإصابة في يده أثناء التعامل مع مصيدة فئران قبل شهر تقريبًا. وبما أنه كان متحمسًا للطب العشبي، خرج والتقط نباتات طبية، ووضعها في فمه، ومضغها ثم وضعها على جرحه. وكانت يده بخير، لكن الأطباء يعتقدون أنه من خلال وضع الأوراق غير المغسولة في فمه، سمح لعلقة صغيرة بالوصول إلى جسده. عادة ما تكون صغيرة الحجم، ولكن من خلال تغذيتها المستمرة على الدم، يمكن أن تنمو بسرعة كبيرة.

ولتجنب مثل هذه المواقف، ينصح الأطباء الناس بتجنب مصادر المياه الملوثة والأوراق القذرة أثناء تواجدهم في البرية.