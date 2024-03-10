«الناشر الأسبوعي» تحاور المستعرب الإسباني خوسيه بويرتا

قال المستعرب الإسباني خوسيه ميغيل بويرتا، في حوار لمجلة «الناشر الأسبوعي»، إن اللغة العربية شكّلت له معبراً لفهم أعمق لعمارة قصور الحمراء، كما مكّنته «من العيش في عالمين في آنٍ معاً».

وكتب الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب رئيس تحرير المجلة، أحمد بن ركاض العامري، افتتاحية عدد مارس من «الناشر الأسبوعي»، بعنوان «ذاكرة المهرجان القرائي»، وفي زاوية «رقيم» كتب مدير تحرير المجلة علي العامري، عن الثقافة بوصفها ضحية للحروب إلى جانب البشر.