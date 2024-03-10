حديقة الحيوانات في العين.. اكتفاء نباتي أيضاً

تحرص حديقة الحيوانات في العين على تنويع الاحتياج الغذائي النباتي لحيواناتها، من خلال إنتاجها الداخلي الذي يفوق 200 طن سنوياً، يُقدم على هيئة نباتات غذائية للحيوانات تتنوّع بين المحلية وغير المحلية، كـ(السدر والغاف والهايبسكس) وغيرها.

ويُعدّ مشتل حديقة الحيوانات في العين، على مدار سنوات، مصدراً مهماً لدعم وتعزيز الثروة النباتية، من خلال جهود وإنجازات كبيرة كانت عاملاً حيوياً لصون الطبيعة وحماية الحياة البرية.

كما يعمل المشتل على توفير بعض النباتات المستساغة لدى بعض الحيوانات، حيث بلغت كمية النباتات الغذائية ما يقارب 211.2 طناً، وفقاً لاحتياجات الحيوانات المستهدفة، لضمان التغذية الجيدة وتلبية احتياجاتها السلوكية والصحية والبيئية.