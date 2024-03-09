«براند دبي» تطلق «دليل الفن في دبي»

أعلنت «براند دبي»، الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، عن إطلاق «دليل الفن في دبي»، الذي يحتفي بالمشهد الثقافي والفني الثري في الإمارة من خلال توثيق جميع الأنشطة والفعاليات الفنية المتنوعة في دبي، والتي تقدم فرصة للسكان والمقيمين وزوار الإمارة لزيارة عدد من المتاحف والمعارض والاستوديوهات والمقاهي الفنية في دبي، والتي يمكن زيارتها والاطلاع على تجاربها خلال #موسم_دبي_الفني.

ويأتي الدليل ضمن مبادرة «وجهات دبي» التي تنفذها «براند دبي» على مدار السنة، وتسلط الضوء على الفعاليات والأنشطة والتجارب التي تتميز بها الإمارة، تأكيداً على توثيق وإبراز العناصر التي تجعل دبي أفضل مدينة للعيش في العالم.

وأكدت شيماء السويدي مديرة «براند دبي»، أهمية «دليل الفن في دبي» ودوره في مد جسور التواصل والاطلاع على المخزون الثقافي والفني الثري في دبي.

وقالت السويدي: «يعبر هذا الدليل الذي يوثق أهم الفعاليات والأنشطة الفنية في المتاحف والمعارض والأستوديوهات والمقاهي الفنية في الإمارة عن روح إمارة دبي وهويتها الفريدة الغنية بمقومات الثقافة والفن، والتي تشكل منبراً لفناني العالم ومتنفساً للمواهب ومحبي الفنون في دولة الإمارات العربية المتحدة»، مشيرة إلى مساهمة الدليل في تنمية روح الابتكار لدى المواهب الإبداعية وتحفيزهم على عرض أعمالهم أمام شرائح المجتمع وزوار المدينة، بأسلوب يسهم في زيادة الوعي بقيمة الإبداع الذي يشكل إحدى السمات المميزة لدبي ومجتمعها العالمي.

ويشمل الدليل التفاعلي الجديد معلومات حول المتاحف والمعارض والأستوديوهات والمقاهي الفنية والأنشطة والفعاليات الثقافية المتنوعة في دبي، حيث يمثل محتوى الدليل فرصة لكل من يجد في نفسه شغفاً للاطلاع على المشهد الفني والثقافي الثري في الإمارة.